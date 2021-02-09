«فتح» تشكر السيسي على رعايته لحوار الفصائل الفلسطينية: استضافة كريمة

وجه اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، على استضافته الفصائل الفلسطينية، المشاركة باجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة، واصفا تلك الاستضافة بـ«الكريمة»، موضحا انه كان هناك حوار فلسطيني شامل، نتج عنه أنه للمرة الأولى، يتم وضع خارطة طريق تؤدي في نهايتها إلى انجاز الوحدة الفلسطينية، وإنهاء حالة الاقتسام، وبناء شراكة لكل مكونات الشعب الفلسطيني من خلال العملية الديمقراطية.

وأوضح «الرجوب»، خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن تلك العملية الديمقراطية ستقوم على 3 مراحل، المرحلة الأولى منها سيتم فيها انتخاب المجلس التشريعي للدولة الفلسطنية، وخلال المرحلة الثانية من العملية سيجري بها انتخابات رئاسية، على أن يتم بالمرحلة الثالثة انتخاب وتشكيل المجلس الوطني لفلسطين.

وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، على أنه تم التوافق اليوم بين الأطراف المشاركة في الحوار، على مجموعة من الآليات التنفيذية، التي ستمكن من تذليل كل الصعاب، أمام الانطلاق بمسار الديمقراطية.

وأشار إلى أن أهم ما يميز هذا الحوار، أن هذه المرة نلمس إرادة من كل الأطراف على التوافق، وهذا ما ساعد في خلق بيئة مناسبة للنقاش، وكسر الكثير من الفجوات التي كانت متواجدة من قبل، معلنا أن الشهر القادم سيتم لقاء جديد في مصر يجمع اللجنة المركزية لحركة الفتح، مع المجلس الوطني للاتفاق على آليات تشكيل المجلس الوطني القادم، لافتا أن هناك اقتراحا أيضا بأن يشارك بهذا الاجتماع لجنة الانتخابات المركزية، وذلك لإقرار آليات المراقبة والمتابعة لعمليات الانتخابات القادمة، بما في ذلك تشكيل محكمة الانتخابات، مشددا أنه بهذه الحالة، يكون بدأ العمل فعليا على أرض الواقع.