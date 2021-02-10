«حماس» تشكر مصر: عازمون وجادون في إنهاء الانقسام

عقدت الفصائل الفلسطينية يومي 8- 9 فبراير 2021، اجتماعا في القاهرة، برعاية مصرية ناقشت فيه بمسؤولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة، والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية، وإجراء الانتخابات، مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة.

حركة حماس تُشيد بدور مصر والمخابرات لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني

وتقدم صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعبًا وكذلك المخابرات المصرية، على الجهود التي بذلوها في إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، «الحمد لله أكملنا توافقا جوهريا واستراتيجيا في سبيل إنجاز وحدة الشعب الفلسطيني على طريق استعادة حقوقه».

أثق في استمرار مواكبة مصر لمسيرة حل الانقسام الداخلي الفلسطيني

وأضاف «العاروري»، على هامش الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، أنه يؤكد ممثلا عن حركة حماس «إحنا إن شاء الله صادقين وجادين وعازمين على إنجاز إنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية وكلي أمل وثقة أن الدولة المصرية ستظل مواكبة لهذه المسيرة حتى الوصول إلى إنجاز الوحدة وإنهاء الانقسام وتحصيل حقوق الشعب ومعهم أيضًا كل حاضتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم».

الحوار الوطني الفلسطيني سيكون صفحة جديدة في تاريخ شعبنا وتاريخ أمتنا

وتابع: «مرة أخرى نكرر شكرنا لإخواننا في مصر، إن شاء الله كان اجتماع موفق، وهذا بفضل الله تعالى وجهود إخواننا في مصر، وأيضًا كل إخواننا الحاضرين من فصائل القوى الفلسطينية وإن شاء الله تكون صفحة جديدة في تاريخ شعبنا وتاريخ أمتنا لمصلحة قضيتنا وشعبنا وفلسطين والقدس إن شاء الله».