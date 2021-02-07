عبدالمنعم سعيد: فلسطين تحتاج إلى مشروع انتخابات لبناء الدولة

قال المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ عبدالمنعم سعيد، إن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتالي يجب أن تخرج بمشروع للانتخابات على غرار ما يحدث في ليبيا مؤخرًا كجزء من إشهار الدولة بالإضافة إلى توحيد السلاح.

وأضاف سعيد في تصريحات مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «أما بالنسبة إلى الفصائل المسلحة على عدم دعوتهم في اجتماع القاهرة، فمنذ أسابيع قليلة كانت هناك مناورات عسكرية في غزة من 12 فلسطيني، كما أنها تمتلك موقفًا من السلطة الوطنية والمفاوضات».

وتابع: «مصر تبذل مجهودا دبلوماسيا كبيرا منذ 7 سنوات لتوحيد الفصائل الفلسطينية، وأعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يقيموا الدولة الفلسطينية من الداخل، أي إجراء الانتخابات في مواعيدها، وإلا كيف يمكن الحديث مع الإدارة الأمريكية الجديدة والطرف الإسرائيلي وبقية الدول العربية التي تستخدم علاقتها مع إسرائيل لكي تحسن من الموقف الفلسطيني».

وأردف، أن الرئيس الأمريكي الجديد بدأ يلتفت إلى هذه المنطقة، فقد اتخذ خطوات بالغة التأثير في الملف اليمني وقرر أن بلاده لن تتدخل في العمليات العسكرية المتعلقة بالتحالف العربي في اليمن وحماية السعودية من أي عدول خارجي وتعيين مفوض خاص للتعامل مع القضية اليمنية، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد قرر عودة مكتب منظمة التحرير في واشنطن وعودة المساعدات الاقتصادية الأمريكية للفلسطينيين مرة أخرى والتأكيد على أن التفاوض سيكون على وجود دولة فلسطينية متصلة وقابلة للبقاء، كما أعلن استعداد الإدارة الأمريكية العودة للاتفاق النووي مع إيران في حال التزامها بشأن ملف تخصيب اليورانيوم.