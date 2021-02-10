شبورة كثيفة بطرق الإسماعيلية.. وتحذيرات مرورية لقائدي السيارات

شهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء شبورة كثيفة علي جميع أنحاء المحافظة، وحذرت إدارة المرور المواطنين من السير علي الطرقات خلال الساعات الأولى من صباح اليوم لحين زوال الشبورة لتجنب الحوادث المرورية.

وانتشرت الشبورة بكثافة علي طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي والإسماعيلية القاهرة الصحراوي ومحور 30 يونيو، فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس لمدة ثلاثة أيام مقبلة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس دافئ نهارا بارد ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انتشار شبورة مائية صباحا على أغلب الأنحاء خلال الثلاثة أيام.

وجاءت درجات الحرارة علي النحو التالي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.