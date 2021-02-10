عاجل.. غلق طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة (صور)

أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي في الاتجاهين بسبب كثافة الشبورة المائية.

ومنذ ساعات كانت قد أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوى، بسبب كثافة الشبورة المائية، كما شددت الإدارة العامة للمرور، على جميع السائقين اتخاذ جميع أشكال الحيطة والحذر خلال السير على الطرق، وأهمية اتباع إرشادات الإدارة العامة للمرور فيما يخص قواعد السير خلال الشبورة المائية.

كما أهابت الإدارة العامة للمرور بالحفاظ على قواعد القيادة الآمنة في الشبورة المائية، والتي جاء من ضمنها تخفيف السرعة للحد الذي يتناسب فيه مع مستوى الرؤية الأفقية لتغطي مساحة الرؤية المناسبة، وإضاءة أنوار السيارة وعدم إغلاق الشبابيك لمنع تكوين البخار داخل المركبة، الأمر الذي يزيد الوضع تعقيداً ويصعب من إمكانية الرؤية.