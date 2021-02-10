غلق الطرق السريعة بالإسماعيلية بسبب الشبورة

أكدت مصادر أمنية غلق طريقي «الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية - بورسعيد الزراعي»، صباح اليوم، بسبب الشبورة الكثيفة، مشيرة إلى أن الأكمنة الأمنية منعت مرورالسيارات لحين تبدد الشبورة تجنبا للحوادث.

وقالت المصادر إنه تم إغلاق طريق محور 30 يونيو بالإسماعيلية لمنع تحرك السيارات عليه باعتباره أخطر الطرق وقت انتشار الشبورة، وحذرت إدارة المرور، المواطنين من السير علي الطرقات خلال الساعات الأولى من صباح اليوم لحين تبدد الشبورة تجنبا للحوادث.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها حول حالة الطقس لمدة ثلاثة أيام مقبلة، بأن يسود طقس دافئ نهارا بارد ليلاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، دافئ نهارا بارد ليلا على جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة علي النحو التالي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.