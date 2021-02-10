عاجل.. انقلاب أتوبيسين لنقل عمال بالإسماعيلية والدفع بـ10 سيارات إسعاف

أفادت مصادر أمنية بالإسماعيلية بانقلاب أتوبيسين لنقل العاملين بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، ووقوع مصابين، صباح اليوم، مشيرة إلى أن مرفق الإسعاف دفع بسيارات لنقل المصابين للمستشفيات.

تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب أتوبيسين قرب مركز ومدينة أبو صوير بمنطقة شعيب بالطريق الزراعي، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 10 سيارات إسعاف لمكان الحادث علي الطريق الزراعي لنقل المصابين.

وشهدت محافظة الإسماعيلية طقس سيء في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء انتشرت فيه الشبورة الكثيفة علي جميع الطرق، وغطت الشبورة طريق بورسعيد الإسماعيلية الزراعي وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بالكامل.

وحذر رجال المرور المواطنين من السير على الطرق السريعة في ظل وجود الشبورة الكثيفة فيما أكدت مصادر بمرور الإسماعيلية غلق الطرق السريعة، ومحور 30 يونيو لتجنب الحوادث.

وكانت هيئة الأرصاد أصدرت بيانا، أمس، حذرت فيه من انتشار الشبورة علي الطرق السريعة والصحراوية، والطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء.

وتستمر الشبورة علي الطرق حتى الأحد المقبل، وسط تحذيرات من السير في الساعات الأولي من الصباح على الطرق واتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية حال التحرك للضرورة القصوى.