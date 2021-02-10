سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-2-2021 مقابل الجنيه المصري

يهتم الكثير من راغبي شراء أو بيع الدولار بالأسعار الخاصة به في مختلف البنوك، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في عدد من البنوك المختلفة الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر اليورو

سجل سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الحالي، نحو 18.77 جنيها للشراء، و18.95 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي بنك مصر سجل 18.80 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري، نحو 18.80 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 18.74 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

كما سعر الريال السعودي في بداية تعاملات الأربعاء الموافق 10 فبراير الحالي، بسعر 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، كما سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الحالي، في بنك الإسكندرية، 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الحالي، في بنك مصر، نحو 21.44 جنيه للشراء و21.65 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.44 جنيه للشراء، و21.65 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري، سجل 21.44 جنيه للشراء، و21.65 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل 21.39 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع.