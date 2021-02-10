58 عاملا مصابا في انقلاب «أتوبيسي» الإسماعيلية بسبب الشبورة (صور)

قالت مصادر طبية، إنَّ إجمالي من تمّ نقلهم إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية 58 عاملًا ممن أصيبوا في حادث أتوبيس الاستثمار على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن» أنَّ سيارات الإسعاف نقلت 55 شخصًا، فيما نُقل 3 آخرون بسيارات المواطنين إلى المستشفى وجار فحصهم لتحديد إصابتهم.

وكان قد تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا، يفيد تصادم أتوبيس رقم 11186 الإسماعيلية، مع أتوبيس رقم 11193 مما أدى إلى سقوط أحدهما علي حافة الترعة.

وقالت المصادر، إنَّ الأتوبيسات كانت تنقل عمال بأحد الشركات بالمنطقة الحرة الاستثمارية من أهالي مراكز «التل الكبير، والقصاصين، وأبو صوير».

وأضاف شهود العيان، أنَّ الأتوبيس الآخر اصطدم بشجرة قرب موقع الأتوبيس الأول مما زاد من أعداد الإصابات في الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ10 سيارات إسعاف لمكان الحادث على الطريق الزراعي لنقل المصابين لمستشفى الصدر.

وبحسب شهود عيان، فإن بعض العاملين ممن يستقلون أتوبيسات أخرى توقفوا في مكان الحادث لمساعدة زملائهم وإخراجهم من داخل الأتوبيس.

وشهدت محافظة الإسماعيلية طقس سيئا في الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، انتشرت فيه الشبورة الكثيفة على جميع الطرق.

وغطت الشبورة طريق «بورسعيد - الإسماعيلية» الزراعي وطريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي بالكامل لاقترابهما من الأماكن الزراعية.

وحذر رجال المرور في الإسماعيلية المواطنين من التحرك في ظل وجود الشبورة الكثيفة، فيما أغلقت الشرطة كمين «عز الدين»، في الساعات الأولى من صباح اليوم، لمنع السيارات من الخروج للطرق السريعة.