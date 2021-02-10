انتحل صفة طبيب وحول صيدلته لمصنع أدوية في كفر الشيخ

انتحل صيدلي صفة طبيب تخسيس بكفر الشيخ، وحول نشاط صيدلية يمتلكها إلى مصنعاً لتصنيع الأدوية، ليجرى ضبطه في حملة تموينية بالتعاون مع التفتيش الصيدلي، والتحفظ على المضبوطات داخل الصيدلية في عاصمة كفر الشيخ، وتحرير محضر بالواقعة.

حيث تمكنت حملة مكبرة من مديرية التموين والتفتيش الصيدلي بكفر الشيخ، من ضبط صيدلي ينتحل صفة طبيب تخسيس وممارسته نشاط داخل صيدليته، بتصنيع كبسولات التخسيس، وبيعها للمواطنين، بدائرة قسم أول كفر الشيخ.

ورود معلومات بممارسة النشاط

كانت معلومات وردت للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أفادت بقيام صيدلي بتحويل الصيدلية الخاصة به، لمصنع لإنتاج كبسولات التخسيس وبيعها للمواطنين، وإيهامهم بفوائدها لمرضي السمنة.

انتقلت حملة من مديرية التموين بكفر الشيخ، والتفتيش الصيدلي، ضمت الدكتور تامر حجازي، مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، والدكتور ماجد مصطفي، بالتفتيش الصيدلي، ومحمد عبد القوي، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، بإشراف عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية.

وضبطت الحملة داخل الصيدلية كميات كبيرة من المواد الخام والعبوات والكبسولات الفارغة عبارة عن « 5000 كبسولة بدون أي بيانات تفيد تاريخ الانتاج والصلاحية، و1500 كبسولة فارغة معدة للتعبئة، وكيلو من مادة لتعبئتها داخل الكبسولات، و1000 عبوة فارغة معدة للتعبئة، و150 كبسولة غير مصرح بتداولها داخل الأسواق المصرية».

وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.