ضبط سلع غذائية فاسدة داخل مخزنين بدون ترخيص في كفر الشيخ

ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزنين بدائرة قسم أول كفر الشيخ.

وردت معلومات للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تفيد بقيام مسئولي مخزنين بدائرة قسم أول كفر الشيخ، بحيازة وتجميع السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

وجه وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بتشكيل حملة بإشراف عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، تضم رضا داود وحمدي النوساني، بالرقابة التموينية، لاستهداف المخازن المشار إليها.

ضبط 530 علبة صوص كميات من السلع

وتمكنت الحملة من استهداف المخزن الأول، وعُثرت بداخله على كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، عبارة عن 530 علبة «صوص»، و88 كيلوجرام خيار مخلل، و88 عبوة «هريسة دريسنج» سعة 500 جرام، و48 كيلوجرام «سبايس صوص»، و50 كيلوجرام «برجر صوص»، و36 كيلو «لانشون»، و30 كيلوجرام «كاتشب»، و12 علبة «صلصة».

وتبين أن جميع المضبوطات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرير المحضر رقم 536 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول شرطة كفر الشيخ، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

كما استهدفت الحملة المخزن الثاني، وضبطت بداخله كميات من السلع منتهية الصلاحية، عبارة عن 26 عبوة شيكولاته، و21 برطمان عسل أسود، و19 علبة نسكافيه، و35 علبة نعناع، و16 زجاجة زيت، و14 كيس كاكاو، و5 زجاجات زيت صويا، و4 علب حليب، و4 علبة تونة قطع، و4 علب بصل مجفف.

وتبين أن جميع السلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 537 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول كفر الشيخ، وتولت النيابة التحقيق.