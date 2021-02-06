«شهادات وهمية».. ضبط 4 أشخاص بحوزتهم تحاليل كورونا «مزورة» بكفر الشيخ

ضبطت قوات الشرطة بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع إدارة المعمل المركزي للفيروسات بقرية الزعفران بمركز الحامول، اليوم، 4 شهادات مزورة، بحوزة عدد من الراغبين للسفر بالخارج، تحتوي على نتائج خاصة بتحليل فيروس كورونا «كوفيد 19»، ومنسوب صدورها للمعمل على غير الحقيقة.

ووفق مصدر مسؤول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، فإن معلومات قد وردت بوجود شهادات مزورة، خاصة بنتائج تحاليل مسحات فيروس كورونا، منسوبة لمعمل الزعفران، بحوزة عدد من المواطنين الراغبين للسفر بالخارج، في 3 مراكز بكفر الشيخ، وجهة أخرى خارج المحافظة.

مكتب يصدر تحاليل مزورة

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أنه جرى رصد مكتب مخصص لتسفير العمالة بالخارج، كائن في إحدى قرى مركز قلين، منحت إدارته لأحد الراغبين بالسفر للخارج، شهادة مزورة منسوب استخراجها من معمل الزعفران، توضح إجراؤه التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، ونتائجها سلبية، على عكس الحقيقة، وبعد التنسيق مع جهة أمنية، ضبط مسؤولي مكتب السفريات.

وجاءت الحالة الثانية لمكتب سفريات للخارج، كائن في إحدى قرى مركز كفر الشيخ، يتخذ نفس إجراءات التزوير الخاصة بشهادات نتائج تحاليل فيروس كورونا، مثل سابقه، والحالة الثالثة خاصة بمواطن من مركز الحامول، حضر للمعمل لتعديل التاريخ المدون على شهادته، وبمراجعة بياناته تبين عدم وجود أي بيانات خاصة به، ما تعد الشهادة التي بحوزته مزورة.

وأوضح المصدر، أن الحالة الرابعة لشخص كان متجها للسفر بالخارج، وأثناء تقديم أوراقه الخاصة بميناء الغردقة اشتبهت الجهات الأمنية بالميناء، في شهادة فيروس كورونا التي كانت بحوزته، منسوب استخراجها من معمل الزعفران، وبعد مراجعة إدارة المعمل، تبين عدم وجود بيانات خاصة به، ما تعد مزورة ولا يعتد بها.