جامعة جنوب الوادي تناقش استعدادات مركز القياس للامتحانات الإلكترونية

ترأس الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماع مجلس إدارة مركز القياس والتقويم بالجامعة، اليوم، بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقال رئيس الجامعة، إن الاجتماع ناقش استعدادات وجاهزية مركز القياس والتقويم والوحدات للامتحانات وعمليات التصحيح الإليكترونى قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ووجّه رئيس الجامعة إلى ضرورة تحليل البيانات الخاصة بنتائج الطلاب فى الاختبارات لتكون مؤشر وموجه للعملية التعليمية بالجامعة كما أشار إلى قيام المركز بدوره فى تقديم الاستشارات الفنية فى مجال القياس والتقويم و التوعية بأهمية الاختبارات وأعدادها وعلاقتها بنواتج التعلم وبنوك الأسئلة والاختبارات الإليكترونية.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة، إلى أن المجلس وافق على إنشاء مجلة علمية للمركز وذلك فى ضوء تفعيل أهداف المركز لزيادة الوعى الثقافى فى مجال القياس والتقويم.

وأوضح الدكتور أحمد حلمي، مدير المركز أن المجلس وافق علي عقد دورات تدريبية فى مجال القياس والتقويم وإعداد الاختبارات ونواتج التعلم والاختبارات الإليكترونية وبنوك الأسئلة.

حضر الاجتماع الدكتور رأفت شيبة الحمد عضو مجلس الادارة مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الزراعة، وعماد أحمد مدير التوجيه، وصلاح محمد مدير إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.