قرض الزواج من البنك الأهلي.. 5 شروط لتحصل على نصف مليون جنيه

أتاحت بعض البنوك قروضا للشباب يمكنهم الحصول عليها مع وضع بعض الشروط.

وفي السطور التالية تعرض «الوطن» تفاصيل قرض الزواج من البنك الأهلي وشرط الحصول عليه والمستندات المطلوبة:

مزايا القرض من البنك الأهلى

يتيح البنك الأهلي، قرض زواج لجميع المواطنين والفئات، سواء كان موظف بالحكومة أو القطاع الخاص أو يعمل بالأعمال الحرة.

تبدأ القروض من 5 الآف جنيهاً وحتى نصف مليون جنيه مصرى.

كما يمنح البنك الأهلي المصري، قرض بقيمة مليون جنيه، في حالة واحدة فقط، إذا قام طالب القرض بتحويل مكافأة نهاية خدمته للبنك.

يمكن أن تمتد فترة تسديد القرض للبنك حتى 10 سنوات.

يمكنك استخدام القرض من البنك الأهلي في تسديد القروض لبنوك أخرى.

لا يشترط وجود ضامن حكومي للمتقدم لطلب القرض الشخصي من البنك الأهلي.

يفتح البنك الأهلي حساب جاري لك مجاناً في البنك.

شروط الحصول على قرض الزواج من البنك الاهلي المصرى:

نشر موقع البنك الأهلى، أبرز المستندات المطلوبة من أجل الحصول على قرض الزواج كالآتى:

يشترط ألا يقل دخل المتقدم للحصول على قرض من البنك الأهلى المصري عن 500 جنيه، حيث يقدم المتقدم لطلب القرض خطاب معتمد من جهة العمل لإبات دخله الشهري.

تقديم صورة البطاقة الشخصية السارية لطالب القرض.

إحضار إيصال حديث لأحد المرافق (غاز، كهرباء، مياه).

يشترط دفع 2% من إجمالي مبلغ القرض كمصاريف إدارية وبحد أدنى 250 جنيه، مقدماً وذلك بالنسبة للقروض التي تسدد على مدار سبعة سنوات، وتصل الرسوم إلى 3% إذا كان التسديد سيتم على أكثر من ذلك.

يشترط توفير تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب إلى البنك الأهلي المصري.