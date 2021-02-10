1523 محلا تجاريا شاركت في الأوكازيون الشتوي خلال 3 أيام

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 1523 محلاً تجارياً، لافتة إلى أن المحال التجارية الراغبة في المشاركة عليها أن تتقدم بطلبات لمديريات التموين بالمحافظات.

وأوضحت الوزارة أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون تنوعت ما بين 82 محلًا لقطاع الأعمال، و1395 للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مشاركة 11 محلًا للقطاع التعاوني، و35 للقطاع الاستثماري.

وأكدت الوزارة أن عدد المحاضر التي حُررت منذ بدء الأوكازيون بلغت 76 محضرًا، تنوعت بين 3 محاضر لعدم الإعلان، و73 محضرًا أوكازيون وهمي.

وناشدت الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية، من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).