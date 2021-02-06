وفاة الشاعر نسيم العلم متأثرا بإصابته بكورونا

توفى الشاعر اللبناني نسيم العلم، منذ قليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في بيروت، بعدما تدهورت حالته الصحية وتمكن الفيروس من مهاجمة الرئة.

وتعاون نسيم العلم مع عدد من الفنانين اللبنانين، منهم أنور الأمير في أغنية «7 مليار»، أمير يزبك بأغنية تسمى ابنك على اسمي، الفنان ميشال قزي، بأغنية جايي تودعني، الفنانة كلويدا الشمالي بأغنية طولت المشوار، الفنانة لورا خليل بأغنية الطرحا البيضا، الفنان أيمن زبيب بأغنية شو بعملك أنا حبيت.