القوى العاملة: التفتيش على 335 منشأة وتعيين 4 شباب بمرسى مطروح

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تفتيش مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح، على 335 منشأة، وتسجيل 12 مخالفة، بالإضافة إلى بحث 6 شكاوى عمالية، من خلال مكاتب التفتيش العمالي.

وأوضح فريد سنوسي، مدير المديرية، في تقريره للوزير، عن إنجازات شهر يناير الماضي، أنهم عينوا 4 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، الذين وصل عددهم إلى 17.

وأضاف «سنوسي» أنه استخرجت 83 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وعقدت 3 دورات تدريبية بـ3 ورش لـ 38 متدربا.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 77 منشأة، ونفذت 9 حملات تفتيشية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 11 محضر سلامة وصحة مهنية.