«عربية النواب» تناقش بيان وزارة القوى العاملة

ناقشت لجنة الشؤون العربية، اليوم، برئاسة الدكتور يسري المغازي، البيان الذي ألقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، في الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، استحداث الوزارة آليات جديدة لتنظيم عملية التشغيل المرن والعمل عن بعد، وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، التي تهدف إلى حصر بيانات ومعلومات السوق وتحليلها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم متخذي القرار للتعرف على واقع سوق العمل وتحديد الرؤى المستقبلية.

وقال سعفان، إنّ منظمة العمل الدولية بدأت في 2015، عمل مشروع حوسبة التفتيش العمل والسلام، متابعا: «استطعنا إنجاز المشروع الذي كان مقدرا له 5 سنوات في عامين فقط، وافتتحنا المشروع في يوليو 2018 بحوسبة 26 مكتب تفتيش في 11 محافظة».

وتابع وزير القوى العاملة، أنّ الوزارة حاولت في سياستها عدم تحميل الخزانة العامة للدولة أي أعباء، ونجحت في تفعيل دور الصندوق الحاص التدريب والتاهيل لتمويل وانشاء وتحديث مراكز التدريب والبرامج التدريبية التي تستهدف احتياجات سوق العمل، لافتا إلى أهمية تطوير منظومة التدريب والتأهيل لتوفير عمالة فنية ماهرة قادرة على الإنتاج والمنافسة، وجار تدريب عدد من الشباب على 41 مهنة جديدة ومستحدثة.

وأوضح أنّ عدد مراكز التدريب المهني التي تتبع الوزارة وصل لـ71 مركزا، منها 38 ثابتا و25 متنقلة في المحافظات، وتقدر عدد الورش التدريبية بنحو 334 ورشة في المراكز الثابتة والمطورة، منها 166 ورشة يتم التدريب فيها على عدد من المهن.