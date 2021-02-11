بينها مرض مزمن أو وفاة.. أسباب إلغاء أنشطة البقالين التموينية

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تطبيق القانون على مستخدمي خدمات الوزارة كافة، بما فيهم البقالين، او منافذ البيع، ووضعت عددا من الشروط لإيقاف خدمتهم حفاظا على المواطن وتطبيقا للقانون.

كما يقوم يتخذ مكتب التموين إجراءات إلغاء البقال التمويني، إذا توافرت فيه شروط الإلغاء الآتية:

شروط إلغاء الحصول على الخدمة

- وفاة البقال وليس هناك ورثة له.

- إذا حكم على البقال في قضية تموينية بمبلغ يتعدى 2000 جنيه.

- إذا قل ربط البقال من البطاقات عن 30 بطاقة في الريف و50 بالمدن.

- إذا تنازل البقال التمويني عن التموين لمرضه بمرض مزمن أو كبر السن، أو لعدم قدرته على العمل

- تكرار ارتكاب مخالفات يترتب عليها إعفاؤه من صرف المقررات التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2010.

الإجراءات المتبعة عقب ذلك

خطوة 1: يسند مكتب التموين البقال الملغي إلى أقرب بقال مجاور.

خطوة 2: يبدأ مكتب التموين في عمل كشوف ترغيب للمواطنين المقيدين على البقال الذي ألغي، للإضافة إلى البقالين التموينيين بدائرة المكتب خلال 6 أشهر تباعا.

خطوة 3: يرسل مكتب التموين كشوف الترغيب مع البطاقة تباعا إلى مركز الخدمة لإدخاله على النظام.

خطوة 4: يوقف مركز الخدمة عمل البقال على النظام، وتحويل ربط البقال الملغي إلى بقال أو عدة بقالين، طبقا لكشوف الترغيب المحررة بمعرفة مكتب التموين

خطوة 5: يرسل مركز الخدمة المستندات بعد تنفيذ الإجراء إلى الشركة المنفذة للمراجعة.

خطوة 6: ترسل الشركة بطاقات المواطنين التي عدلت إلى مكتب التموين، مع إعداد كشوف بالمواطنين المحولين على البقالين، وتسليمها إلى مكتب التموين لتوزيعها عليهم.