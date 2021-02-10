الحكومة تنفي هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، لمعرفة حقيقة فيديو تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، يزعم نية الحكومة، هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية.

وأكد المركز أن وزارة السياحة نفت تلك الأنباء، مشددة على أنه لا صحة لوجود أي نية للحكومة لهدم قصور أثرية، بدعوى إقامة مشروعات قومية، مشيرة إلى حرص الدولة على الحفاظ على الآثار المصرية كافة، بما فيها المباني والقصور، وعدم المساس بها نهائيا، باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن.

وأشار المركز الإعلامي، إلى أن هناك خطة لترميم القصور الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على هويتها؛ إذ افتتح قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة بعد ترميمه، والأمير يوسف كمال بنجع حمادي، عقب الترميم أيضا، وجارٍ ترميم قصر محمد علي بشبرا، تمهيدا لافتتاحه.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.