«طبيب نساء وتوليد» ضحية جديدة لـ«التوك توك» في الإسكندرية

حلقة جديدة في مسلسل الدماء والموت أسفل عجلات التوك توك في الإسكندرية، كان ضحيتها الطبيب سمير سليمان إبراهيم، استشاري النساء والتوليد بالإسكندرية، الذي لقي مصرعه بعد اضطدام «توك توك»، به بمنطقة فيكتوريا بالإسكندرية، ليصبح القتيل الثالث خلال 10 أيام بسبب حوادث التوك توك في المدينة الساحلية.

تلقي مأمور قسم شرطة المنتزه أول بلاغا من الأهالي بمنطقة فيكتوريا بمصرع شخص أثناء سيره بالطريق العام، وانتقلت قوة من قسم الشرطة لموقع الحادث وتبين أنه أثناء سير «سمير سليمان»، طبيب فوجئ بـ«توك توك»، يسير عكس الاتجاه بسرعة كبيرة فحاول تفاديه ليصطدم به ويسقط على الرصيف مما تسبب في إصابته بنزيف في المخ ووفاته في الحال.

وتباينت أقوال شهود العيان، بين من وصف الحادث بكونه حادث سير ناتج عن العشوائية في السير عكس الاتجاه وبسرعة زائدة، فيما وصفها آخرون بكونها محاولة سرقة لحقيبة الطبيب أدت إلى وفاته، رغم محاولات المارة نقله إلى مستشفي خاص تبعد عن الحادث بخطوات.

سرعة سائق التوك توك التي تحوم حوله شبهات محاولة السرقة، جعلته يلوذ بالفرار، إلا أن البعض تمكن من التعرف علي رقم «التوك توك» ومواصفاته، وأدلوا بها في محضر الشرطة، بالإضافة إلى الاستعانة بكاميرات المراقبة المتواجدة بالمحلات في تلك المنطقة.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من مقتل سائق توك توك على يد زميله بعد صراع على أحد الركاب، بمنطقة شارع 45، ومصرع إمرأة عشرينية كانت تحمل في بطنها جنينها الأول، نتيجة اصطدام توك توك بها بمنطقة السيوف.