محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال إنشاء كوبرى منقباد العلوي بطريق «أسيوط - القاهرة»، الزراعي، ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر، لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ ضمن جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

واستمع المحافظ أسيوط، خلال زيارته، اليوم، لشرح تفصيلي من المهندسين المشرفين على التنفيذ عن نسب تنفيذ المشروع والخطوات التي وصل إليها من تنفيذ القواعد على جانبي الترعة الابراهيمية وبدء أعمال صب الخرسانة وسطح الكوبري مشددًا على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع مواقع العمل حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمشروع كما وجه إلى ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال والحرص على تنفيذها بالجودة والدقة والمواصفات المقررة.

وأكد محافظ أسيوط أهمية مشروع كوبرى منقباد العلوي الذي يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات بالمحافظة خاصة بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد حيث يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل.

وأعلن عن تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام الانتهاء من أعمال التنفيذ لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل حركة النقل والانتقال.