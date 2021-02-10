استخراج كوبين زجاجيين من بطن شاب في المنصورة

قال مصدر طبي بمستشفى المنصورة التخصصي، إنهم تمكنوا من استخراج عدد 2 كوب زجاجي من «قولون» طالب جامعي، تستخدم في شرب المياه، أحدهما مكسور، بعد وصوله للمستشفى يشتكي من آلام شديدة أسفل البطن، واتخذت الاجراءات الطبية اللازمة لإنقاذ حياته.

وأوضح المصدر الطبي، الذي رفض ذكر اسمه لـ«الوطن»، أن الشاب، طالب بكلية التجارة، 22 عاما، أدخل الأكواب من فتحت الشرج، بعد أن وسعها عدة مرات بزجاجة مياه غازية، لتسع دخول هذه الكوبايات الضخمة.

وأشار المصدر إلى أن الشاب حضر ظهر الاثنين الماضي إلى المستشفى، برفقة والده يشتكي من آلام أسفل البطن، مدعيا أنه وقع من مكان مرتفع، منوها إلى أن الأطباء أجروا الأشعة اللازمة وتفاجئوا بوجود 2 كوباية داخل البطن، أدخلا إلى الجسم من فتحة الشرج.

ولفت المصدر الطبي، إلى أن المريض نفى في البداية كل هذه الأقاويل، حتى واجهه الأطباء بالأشعة، مؤكدا أن العملية الجراحية استغرقت أكثر من 4 ساعات، وشارك فيها عدد كبير من الأطباء الذين اضطروا لعمل فتحة جانبية بديلة لـ«الشرج» بعد اتساعها بشكل خطر، مشيرا إلى أن علاجها ربما يحتاج لأكثر من عام كامل.

وعن الحالة الصحية للمريض، أكد المصدر أنها مستقرة، ولا تزال يتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى.

وتكون الفريق الطبي، تحت إشراف الدكتور ذكاء حسن، رئيس قسم الجراحة، بمشاركة كل من الدكتور «أحمد العدوي، وعلاء عبدالمنعم، أخصائي الجراحة العامة بالمستشفى، وأحمد العشري، نائب الجراحة»، وفريق قسم التخدير، الدكتور «حمادة عبد الحميد، استشاري التخدير، وأحمد عصام، أخصائي التخدير بمستشفى المنصورة».