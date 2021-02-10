استخراج أكواب زجاجية من داخل قولون شاب في الدقهلية

في واقعة غريبة من نوعها، استخرج فريق طبي بمستشفى المنصورة التخصصي العام القديم، في محافظة الدقهلية، الثلاثاء، عدد 2 كوب مياه زجاجي من «قولون» شاب، في جراحة استمرت نحو 3 ساعات ونصف، حيث تم استخراج كوبين من الأكواب التي يتم استخدامها في شرب المياه، أحدهما مكسور.

وصل الشاب، البالغ من العمر 22 سنة، مقيم بإحدى قري الدقهلية، إلى المستشفى في حالة سيئة، ويشتكي من آلام شديدة في القولون، ويعاني من نزيف من فتحة الشرج، وبسؤال الأطباء له عن سبب إصابته، ادعى أنه كان يستحم، وبعد خروجه من الحمام سقط على الأرض فحدثت إصابته، وتم إخطار الشرطة لتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأجرى أطباء المستشفى الفحوصات الطبية اللازمة من الإشعات والتحاليل اللازمة، وتبين وجود جسم غريب داخل قولون المريض، ولابد من إجراء جراحة استكشافية عاجلة لإنقاذ حياته.

وقال الدكتور فهمي محمد السعيد، مدير عام مستشفى المنصورة التخصصي، إنه «بمجرد وصول المريض إلى المستشفى، تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة على وجه السرعة، دون النظر عن سببها، رغم أن ما حدث شيء غريب علينا، ودورنا طبي، أما سببه فهو دور الشرطة».

إقرأ أيضا .. محمد أنور يجري عملية جراحية: «قد تتمنى زوال النعم بس ترجعلك صحتك»

وأضاف «السعيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم عمل تحويل مسار للإخراج للمريض، لمدة قد تصل إلى 3 شهور، وسيظل تحت الرعاية الطبية، وهو حالياً حالته مستقرة بعد إجراء العملية.

وقال الدكتور علاء عبدالمنعم، اخصائي الجراحة العامة: «دخلنا غرفة العمليات حوالي الساعة 7، وانتهينا منها حوالي الساعة 10 ونصف، وعملنا فتحة في القولون الحوضي، ومن خلالها تم استخراج الكوبين، كانا داخلين في بعضهما، وأحدهما مكسور».

وأضاف قائلاً لـ«الوطن» أنه «من نفس الفتحة، عملنا تحويل مسار مجرى البراز، وعملنا حشو في منطقة فتحة الشرج، حتى لا يحدث تلوث للجرح، وسيتم تحويل المسار لمدة شهرين، ويمكن أن تصل إلى 3 شهور».

وتكون الفريق الطبي، تحت إشراف الدكتور ذكاء حسن، رئيس قسم الجراحة، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد العدوى، والدكتور علاء عبد المنعم، اخصائيي الجراحة العامة بالمستشفى، والدكتور أحمد العشري، نائب الجراحة، وبمشاركة فريق قسم التخدير، الدكتور حمادة عبد الحميد، استشاري التخدير، والدكتور أحمد عصام، اخصائي التخدير.