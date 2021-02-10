9.7 مليار جنيه تكلفة تطوير مركزين بالفيوم ضمن مبادرة تطوير الريف

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّ مركزي «إطسا ويوسف الصديق»، يمثلان نحو 30 % من المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان، لافتاً إلى أنّ التكلفة التقديرية لأعمال التطوير التي ستشملها مبادرة «حياة كريمة»، بالمركزين تبلغ 9,7 مليار جنيه، بواقع 5,4 مليار جنيه لمركز إطسا و4,3 مليار جنيه لمركز يوسف الصديق.

ولفت إلى أنّ العمل في تلك المبادرة يتم من خلال منهجية محددة، حيث تم تشكيل لجنة التخطيط المحلي، لوضع النواة الأولي للمبادرة، أعقبها عقد عدة جلسات للحوار المجتمعي مع المواطنين، ثم لقاءات مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وذلك للخروج بخطط واقعية تلبي المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمواطنين.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه يجري الآن دراسة المؤشرات السكانية والتنموية التي تتعلق بمركزي إطسا ويوسف الصديق، مشدداً على عدم صرف أي مخصصات مالية إلا للمشروعات التي ستعود بالنفع المباشر على المواطنين، مع تعظيم الاستفادة من أي مشروع أو مبنى يتم إنشاؤه، مؤكداً على ضرورة مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة عند تنفيذ الأعمال للتيسير عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماعاً موسعاً، اليوم، عقده محافظ الفيوم، لمراجعة كافة المشروعات والأعمال التي سيتم تنفيذها في قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ الاجتماع استعرض جهود قطاعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والزراعة، والري، والتضامن الاجتماعي، والطب البيطري، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والتليفونات، والصحة، والشباب والرياضة والتعليم، المشروعات المزمع تنفيذها خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». على مستوي الوحدات القروية بمركزي إطسا ويوسف الصديق.

ولفت إلى أنّ المحافظ وجه رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق للتنسيق مع مسئولي كافة القطاعات والجهات المعنية بالمبادرة، لإعداد البيان النهائي بكافة المشروعات المزمع إنشاؤها، والتوقيتات الزمنية المحددة علي أن يتم ترتيب المشروعات بحسب الأولوية والجاهزية.

وأوضح "الأنصاري" أنّ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة طموحة تُعد الأقوى في تاريخ مصر، لأنها تستهدف 55 مليون مواطن في 4500 قرية مصرية، ويتم تنفيذها على مراحل خلال 3 سنوات، بتكلفة تصل إلي نحو 526 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ مبادرات رئاسية أخرى بالتوازي مع تلك المبادرة، كالمبادرة التي تستهدف تطوير عواصم المدن، والمبادرة التي تستهدف إحلال كامل لكافة المناطق غير المخططة لإعادة تخطيطها.

ووجه "الأنصاري" بتشكيل غرفة عمليات مركزية، تضم في عضويتها مسئول من كل جهة من كافة الجهات ذات الصلة بالمبادرة، على أن تنعقد غرفة العمليات بشكل دائم لمتابعة الانتهاء من الخطة وتنفيذ الأعمال، وتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء مراحل التنفيذ، حتي تُحقق المبادرة أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، واللواء هشام محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومسئولي القطاعات المشاركة بالمبادرة، وعدد من المسئولين بجهاز تعمير القاهرة الكبري والمهندسين الإستشاريين.

من جهته رحب محافظ الفيوم، بمسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبري على أرض المحافظة، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها كافة الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النتائج المرجوة من المبادرة، التى تلبي طموحات وآمال المواطنين.

وأعرب رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، لحفاوة الإستقبال وتعاونه الكامل مع الجهاز، مشيراً إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري في القرى والعزب والنجوع، وحرصه على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، وذلك من خلال إطلاق هذه المبادرة التي تستهدف تطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، على أن يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى 50 مركزاً من بينها مركزي إطسا ويوسف الصديق، وسيتم الانتهاء من كافة أعمال التطوير بنهاية العام الحالي 2021.

ولفت "الكيلاني" إلي أنّ تنفيذ تلك المبادرة يحتاج إلى التخطيط والإعداد الجيد، وتشابك كافة الجهود المعنية، موضحاً أنّه سيتم الإسراع في أعمال الطرح والتنفيذ وفق جداول زمنية محددة، لتنفيذ كافة الأعمال خلال الفترة المقررة وعلى الوجه الأكمل، بما يحقق النتائج المستهدفة ويلبي احتياجات المواطنين.