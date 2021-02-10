«الصحة» تكشف حالة مصابي حادث تصادم الإسماعيلية

غادر 55 مصابًا في حادث تصادم أتوبيسين على طريق (الإسماعيلية - الزقازيق) الزراعي، المستشفى صباح اليوم، بعد تحسن حالتهم الصحية، وذلك من إجمالي 58 مصابًا، حسب ما أعلنت وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّه فور وقوع الحادث جرى الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة، ونقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أنّ الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

ولفت إلى خروج 55 حالة من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وما زال 3 مصابين في المستشفى يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.