رئيس البرلمان للنواب: أفسحوا المقاعد للحفاظ على مساعدي وزارة الصحة

طالب رئيس البرلمان النواب، بإخلاء المقاعد الأولى لمساعدي وزيرة الصحة، وقال مازحا في بداية الجلسة المسائية التي بدات قبل قليل، للاستماع لبيان وزيرة الصحة: «أرجو إخلاء المقاعد الأمامية لمساعدي الوزيرة، وإفساح المجال وتطبيق التباعد للحفاظ على مساعدي وزارة الصحة، الذين حضروا برفقة وزير الصحة الدكتورة هالة زايد»

وتلقي الآن الدكتورة هالة زايد، بيانها أمام مجلس النواب، عقب انتهاء بيان وزير السياحة والآثار، حيث استعرضت الدكتورة هالة زايد في بيانها، أبرز المبادرات الصحية ومنها 100 مليون صحة، ومبادرة دعم الحياة الصحية والمشروع القومي للبلازما.

وكرر المستشار حنفي جبالي، تأكيده على حذف أى عبارات أجنبية ترد على لسان أعضاء المجلس من المضبطة، واستثنى من ذلك القرار، الأسماء العالمية المعروفة، والعبارات العلمية المتعارف عليها.

وشهدت الأيام الماضية، حذف أكثر من كلمة أجنبية لنواب وللوزراء، حيث اعتذر أمس وزير الكهرباء، عن استخدامه لفظ انجليزي في كلمته أيضا، وقال «مش عارف تعني ايه بالعربي، وأصر رئيس المجلس على عدم تسجيل أي كلمة أجنبية بمضبط مجلس النواب»، مؤكدا ضرورة استخدام الجميع للكلمات العربية في حديثهم، وعدم استخدام أي كلمات بلغة اجنبية.

يأتي ذلك بعدما ورد على لسان أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي تشهد الاستماع إلى بيان وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني، حول أداء وزارته خلال الفترة 2018- 2020، من مصطلحات باللغة الإنجليزية، الأمر الذي دفع رئيس المجلس مرارا وتكرارا إلى حذف هذه الكلمات من الجلسة، واستبدالها بترجمتها باللغة العربية.

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018- 2020) في جلسات عامة متتالية، لا سيما فى ظل ما تبين للجنة العامة، من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوعين الماضيين، الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.