الكويت نموذج للتعايش بين الأديان: إسلام ومسيحية وبوذیة وھندوسية وسیخ

یشكل مساء كل سبت من الأسبوع فرصة لتلاقي مواطنین ومقیمین من مختلف الأدیان والجنسیات في دیوانیة الكنیسة الإنجیلیة الوطنیة في الكویت، لتبادل الحدیث ومناقشة آخر التطورات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة.

ویقول القس عمناویل غریب، إنه أقام ھذه الدیوانیة استجابة لطلب أصدقائه المسلمین الكویتیین الذین یرغبون بزیارتھا، وكبادرة لاستضافة رواد الدیوانیات التي یقوم بزرتھا بانتظام، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

ویضیف القس غریب: «الدیانة لم تكن یومًا سببا للتفرقة في طفولتنا، حیث كنا نلعب سویًا، ونأخذ قیلولتنا سویًا خلال السنوات التي تسبق المدرسة».

ویتابع رئیس الكنیسة البروتستانتیة، والتي شیدت عام 1931، «والدتي كانت تخبرني أنھا كانت ترتدي العباءة حین قدمت إلى الكویت للمرة الأولى عام 1945، رغم كونھا غیر مسلمة، وذلك احترامًا للتقالید».

ویضیف، أن والدته كانت تحرص على طھي المأكولات ومشاركتھا مع الجیران خلال شھر رمضان، والذین كانوا یقومون بالمثل، ویشدد القس عمناویل على أنه رغم ما تعرضت لھ البلاد من ظروف وأحداث من الغزو العراقي وصولًا إلى تفجیر مسجد الصادق، إلا أن أھل الكویت أثبتوا تماسكھم مرة بعد مرة بغض النظر عن الدین والعرق.

ودلل القس على حرص الجمیع على تعزیز العلاقات بین المسلمین المسیحیین في الكویت تأسیس مجلس العلاقات الإسلامیة المسیحیة عام 2009، والذي یضم شخصیات مسلمة ومسیحیة تعمل على تعزیز التواصل والحوار، بالإضافة إلى تأسیس مركز الوسطیة من قبل وزارة الاوقاف عام 2004.

ولا تقتصر الحریات على الأدیان السماویة، بل تشیر التصریحات الصادرة عن السفارات الھندیة والتایلاندي والیابانیة إلى أن أتباع المذاھب البوذیة والھندوس والسیخ یتمتعون بكامل حریة العبادة في الكویت أیضًا.

وفي ھذا الإطار، قال السكرتیر الاول في سفارة مملكة تایلاند في الكویت باتاروان نانوكورن، إن عدم قیام البوذیین في الكویت بممارسة طقوسھم الدینیة علانیة یعود إلى عدم وجود معبد لھم ولیس إلى أي قیود أخرى.

بدوره قال السكرتیر الثاني في سفارة الھند لدى الكویت، إن السیخ لا یواجھون أی عوائق في ممارسة طقوسھم الدینیة، أما السكرتیر الثقافي في سفارة الیابان دانا زیبار فقالت إن الیابانیین السینتو والبوذیین یمارسون طقوسھم الدینیة بحریة في منازلھم.