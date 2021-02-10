«الوطنية للصحافة»: تطبيق إلكتروني يجمع كل المؤسسات بالهيئة

أعلن المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تطبيق صحفي الكتروني على غرار تطبيق نبض، يجمع كل المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية بالتعاون مع وزارة الاتصالات يكون موقعه بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، وأنه تم الانتهاء من تصميمه والإعلان عن اسمه قريبا، كما أنه سيكون متاح للجميع باعتباره خاص بصحافة مصر.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الأخبار التي ستنشر على التطبيق ستكون دقيقه وموثقة، داعيا إلى العمل على نجاح التطبيق، «لأنه يمثل مصر كلها وليس الهيئة الوطنية للصحافة» بحسب وصفه، مشيرا إلى التطبيق مرن، موضحا أن الهدف من التطبيق إتاحة كل الأخبار والمواد الصحفية في الإصدارات الصحفية في مختلف فروع العمل الصحفي على الهواتف المحمولة، كما أكد أنه تم تأمين البوابات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية.

الشوربجي: تقييم ربع سنوي للمؤسسات القومية وتنظيم 45 دورة تدريبية

وأوضح الشوربجي في مؤتمر صحفي أن الهيئة نظمت ما يقرب من 45 دورة تدريبية للمؤسسات الصحفية القومية في مختلف مهارات العمل الصحفي، ومهارات الديسك، والتحرير الصحفي بللبوابات الإلكترونية، والفوتوشوب والتصوير، ورؤساء الأقسام ومسؤولي النشر، كما تقوم بعملية تقييم ربع سنوي لمختلف الإصدرات الصحفية بالمؤسسات القومية من حيث كمية الطبع والتوزيع والإيرادات والمصروفات.

وأشار المهندس عبدالصادق الشوربجي إلى أن الهيئة عملت على تطوير العمل الصحفي والإداري بالمؤسسات الصحفية لأنهما وجهان لعملة واحدة، مؤكدا أن الهيئة عملت بالتوزاي في جميع القطاعات، لافتا إلى أن هناك تحسن في مؤشرات العمل لبعض المؤسسات الصحفية القومية، «ولكن هناك بعض المؤسسات تحتاج إلى مزيد من العمل» بحسب تعبيره.

وأضاف الشوربجي أن الهيئة الوطنية للصحافة لن تترك أي مؤسسة، سوف تساعدها على تصحيح مسارها للوصول إلى أفضل النتائج، وأكد أنه يتم تنظيم اجتماعات دورية مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، وتابع «مازلنا نحتاج إلى عمل أكثر وجهد أكبر، لأن هناك تراكمات سنين ولكن هناك جهد كبير يبذل وتقريبا هناك اتصال شبه يومي برؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير لحل أي مشكلات تواجه سير العمل».

وأكد أنه في بداية عمل الهيئة كانت تحتاج إلى بيانات المؤسسات من حيث الميزانيات، وفوجئنا أن هناك مؤسسات لها 5 ميزانيات متأخرة، وهذا الأمر كان صعبا بالنسبة لنا جدا.

وأكد الشوربجي أن المحافظة على الصحافة الورقية أساس، وأنه تم تشكيل لجنة لدعم المحتوى، وتابع «نسعى لأن نصل بالمؤسسات الصحفية القومية لأعلى مستوى، ورفع كفاءة العاملين والصحفيين، مدرستنا التدقيق واختيار المصادر الموثوقة».