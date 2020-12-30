رئيس الوطنية للصحافة: تطبيق إخباري جديد يضم أغلب الصحف المصرية

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن كل دول العالم تعرضت لجاحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إلا أن مصر لم تتأثر بشكل كبير، لكن المؤسسات الصحفية، تأثرت بسبب تراجع نسبة الإعلانات، ولكن الهية نفذت تطوير، حيث تم فتح ملفات الديون في المؤسسات، وحصر الأصول الثابتة للمؤسسات من أجل استغلالها، موضحا أن هناك أصول جاهزة للاستثمار، وأصول أخرى بها حقوق انتفاع ومخصصات، وسيتم الاستثمار دون بيع الأصول، فمثلا هناك مؤسسات بها جامعات، فسيتم استغلالها بشكل أفضل، وتكوين تمويل ذاتي لهذه الجامعات، من خلال المؤسسة الصحفية التابعة لها.

40 دورة تدريبة خلال 6 أشهر

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «ten»، أنه تم تطوير البوابات الإلكترونية لمختلف الصحف القومية، وآخرها كان تحديث بوابة الأهرام، وسيتم إنشاء تطبيق إلكتروني مصري، عليه أخبار مجمعة لمختلف الصحف المصرية القومية والخاصة والحزبية، ونحاول تطوير المحتوى الصحفي، وتم الاهتمام بالصحفيين الصغار، ومن بينهم رؤساء الأقسام، ونفذوا 40 دورة تدريبة خلال 6 أشهر، ومستمرة هذا الدورات، ونتمنى انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، ونحاول حل أزمات الصحافة القومية، وظهور نتائج قريب.

وتابع: الجانب التحرير يجب أن يكون قويا وهذا ما نريد الوصول إليه ونريد خلق جيل قوي في المؤسسات الصحافية لتأهيلهم إلى القيادة مع الاهتمام بالبوابات الأجنبية في الصحف القومية وتم تحديث بوابات الأهرام أونلاين الناطق بالإنجليزية والأهرام إبدو الناطق بالفرنسية من أجل إثبات قوة مصر والتواصل مع الدول بلغاتها القومية من أجل تعريف الدول بالنهضة والتطوير الذي يحدث في مصر في الوقت الحالي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل على النهوض بمصر في مستويات ومجالات مختلفة.