«الوطنية للصحافة» تهنئ شيماء عبدالإله لتعيينها بالهيئة

تقدم عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والأعضاء بخالص التهنئة للزميلة شيماء عبدالإله، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية اليوم، رقم 32 لسنة 2021 بتعيينها عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة، بدلاً من سامية زين العابدين، وذلك للفترة المتبقية للهيئة.

وأعرب رئيس الهيئة في بيان له، عن تمنيه لها دوام النجاح والتوفيق، وأن تكون إضافة مثمرة وبناءه للهيئة الوطنية للصحافة.

وفاة سامية زين العابدين

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، وفاة سامية زين العابدين، عضو الهيئة، أكتوبر الماضي، يتم تعيين من يحل محلها في الهيئة خلال 30 يوما من قبل رئيس الجمهورية وذلك وفقا لقانون الهيئة.

وحدد قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر عام 2018 إجراءات خلو مكان رئيس وأعضاء الهيئة وتعيين من يحل محلهم، وفسرت 4 مواد هذه الإجراءات وهي المواد أرقام 7 و8 و17 و18 من القانون كالتالي:

نصت المادة 7 على تشكيل الهيئة من رئيس و8 أعضاء منهم «عضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية»، وصدر قرار تشكيل الهيئة الجديد في يونيو الماضي بتعيين سامية زين العابدين باعتبارها من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

ثم نصت المادة الثامنة على الشروط الواجب توافرها فيمن يتم اختياره، بينما نصت المادة 17 على حالات خلو مقعد رئيس أو عضو الهيئة «من بينها الوفاة»، ونظمت المادة 18 طريقة تعيين من يحل محل العضو الذي تعلن الهيئة خلو مقعدة بذات إجراءات مادتي 7 و8، خلال 30 يوما، وبما أنه قد تم تعيين الراحلة سامية زين العابدين باعتبارها شخصية عامة إذا فمن يعين محلها رئيس الجمهورية طبقا لقانون الهيئة.