التضامن توزع تابلت على الرائدات الريفيات لتوعية الحوامل بـ«الألف يوم»

قالت الدكتورة آمال زكي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية، مسؤول برنامج «الألف يوم الأولى» في حياة الطفل، إنه تم تدريب الرائدات الريفيات والعاملين في مجال الصحة المجتمعية التابعين للوزارة، في إطار هذا البرنامج الوطني، لافتا إلى أنها تبدأ منذ الحمل، وحتى إتمام الطفل عامين.

وأضافت آمال زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يتم التركيز من خلال تلك الرسائل على تغذية الطفل جيدا، وأن يكون إدراكه سليما، والالتزام بالتطعيمات لكلا من الأم والطفل، والاهتمام بالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الـ6 شهور الأولى، ومتابعة منحنى النمو للطفل، من خلال متابعة الوزن والطول والاهتمام بالتغذية السليمة.

وأكدت مسؤول البرنامج، أن رسائل البرنامج ستتم من خلال الاعتماد على التابلت، لافتة إلى أن الأخير سيوزع على مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات، وسيكون عليه رسائل صحة الأم والطفل.

ولفتت مستشار برنامج وعي، إلى أنه تم تدريب 7 آلاف خدمة عامة، وألفين رائدة ريفية، سيعملون ضمن البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة مستفيدات تكافل وكرامة المتطوعات لتوعية الأسر.

نستهدف الوصول إلى 80 ألف سيدة بنهاية العام

من جانبها، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج «الألف يوم الأولى» في حياة الطفل، يستهدف 41 ألف سيدة، مشيرة إلى أن الوزارة تطمح للوصول إلى 80 ألف سيدة بنهاية العام.

وأضافت الوزيرة، أن البرنامج يستهدف زيادة المعرفة التغذوية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات اللاتي لديهن أطفال دون سن الثانية، لافتة إلى أنه تصرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيم للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء.