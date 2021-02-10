«الأدوات الصحية»: مشروع تبطين الترع يقضي على فاقد المياه

قال متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع الذي تنفذه الدولة حاليًا سيصل بنسبة فاقد المياه بالمصارف والترع إلى معدل «صفر»، وسيقلل التلوث نتيجة انسياب المياه دون معوقات كما كان يحدث في السابق من تراكم الطمي والحشائش أمام مجرى المياه.

وخلال افتتاحه بعض المشروعات فى سيناء خلال مارس 2020، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء فى تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية، التي تشمل الترع والمصارف المتفرعة من نهر النيل، والانتهاء منه خلال عامين فقط بدلًا من 10 سنوات، وهو المشروع الذي يستهدف توفير أكثر من 5 مليارات متر مكعب من المياه، التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة.

وأشار «بشاي»، إلى أن المشروع سيساهم في تأهيل الجسور وترتيبها بما يسمح بجعلها طرق سهلة للسير عليها من الأفراد والمركبات، وبما يحسن المظهر الحضاري للأماكن المجاورة للترع، فضلًا عن تحسين البيئة المحيطة بالترع، كما يسمح تبطين الترع بإنشاء مشروعات للمزارع السمكية فى هذه الترع، وفق نظم جيدة تقلل الهدر وتساعد فى استخدام مخلفات الأسماك فى تسميد الأراضى الزراعية.

وتستهدف خطة الدولة ترشيد المياه فى القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه، وهى قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، واستهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037.

وقال نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية، إن ترشيد المياه أصبح ضرورة ملحة تتجه إليها كل دول العالم، ويجب أن تستخدم بشكل جيد في المنازل والمؤسسات، وقطاعات الصناعة، والزراعة وغيرها، مؤكدًا أن الدولة المصرية جادة في خطة الترشيد، وخطت خطى واسعة في هذا المسار، حيث تم إصدار مواصفات مصرية خاصة بترشيد المياه في الخاصة بالمنازل والمتاجر والمصانع، ومؤخرا المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف.

وأوضح، أن المواصفة الخاصة بترشيد المياه التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة برقم 8154 لترشيد المياه، أقرت بأن تكون الحنفية البلية والمسطرة الخاصة بـ«الدش» وكل ما يخرج منه المياه ويلامس البشر عبر فلتر، ما يوفر نحو 60 إلى 70% من المياه، موضحًا أن الصنبور أو الشطاف بدلًا من أن يضخ 40 و50 لتر في الدقيقة سيضخ من 6 إلى 8 لترات في الدقيقة وهذا اتجاه الدولة لترشيد المياه.

وأوضح أن تجار الأدوات الصحية قاموا بتطبيق القرار منذ عام ونصف العام، وكل ما يتم استيراده من الخارج يتم تطبيق المواصفات الجديدة عليه لترشيد المياه، وأي بضائع تخالف المواصفات لا يتم دخولها للبلاد.

وأشار «بشاي»، إلى أن هناك سوء استخدام للمياه من قبل ظهور مشكلة سد النهضة، والغالبية العظمي من الشعب تعتقد أن هناك وفرة في المياه، وهذا عكس الواقع وبالتالي عملية الترشيد إلزامية.