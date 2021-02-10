انتهاء دورة وحدة التدريب المتنقلة بطور سيناء على تركيب كهرباء المنازل

يتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات التي تمّ إطلاقها ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك»، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أوضح وزير القوى العاملة، لـ«الوطن»، أنَّه تمّ إطلاق وحدات التدريب المتنقلة في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، بهدف الوصول للشباب بالقرب من محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه تم الانتهاء من الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي المروة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، على مهنة تركيبات كهرباء المنازل، بعد الانتهاء من الاختبار النظري والعملي لـ10 متدربين من قبل المتخصصين ومندوبي الوزارة.

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة، بجنوب سيناء أنَّ التدريب علي مهنة الكهرباء بدأ بـ10 متدربين، وجار التدريب على دورتين تدريبيتين على مهنتي السباكة الصحية، والتفصيل والحياكة.

وقال إنَّه يتمّ تطبيق كل الإجراءات الاحترازية باستمرار والتي بدأت بتخفيض المتدربين في الدورة الواحدة إلى 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

ولفت إلى أنَّ الدورة مدتها أسبوعين بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة وسيتم تسليم الفائز بالمركز الأول والثاني حقيبة عدة لأعمال الكهرباء.

وأشار إلى أنَّ التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتمّ لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.