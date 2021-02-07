وزير القوى العاملة يسلم اليوم وثائق تأمين لصيادي بورسعيد

يسلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم، عددًا من شهادات التدريب وكذلك بوليصات تأمين لعدد من الصيادين بمحافظة بورسعيد، ومن المقرر أن يستقبله اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالمركز الثقافي بالمحافظة.

كان وزير القوى العاملة، قد زار بورسعيد لمدة يومين أخر شهر ديسمبر الماضي، وخرجت الزيارة بعدد من القرارات المهمة للصيادين وذوي الاحتياجات الخاصة وإعلانه دعمه للمرأة وتكريم العاملين بالوزارة، فضلًا عن توقيع برتوكول تعاون مع رئيس جامعة بورسعيد للتدريب ونشر ثقافة العمل الحر والسلامة بين الطلاب خلال افتتاح ملتقى التوظيف الأول لجامعة بورسعيد.

وبدأت الزيارة بإعلان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن إنشاء قاعدة بيانات كاملة للصيادين لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة مع إصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي لكل الصيادين المسجلين بقواعد بيانات الوزارة ممن يستحقون الرعاية، وذلك بدءا من شهر يناير الماضي للصيادين باعتبارهم فئة عمالية غير منتظمة، وذلك لدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلى 50 ألفًا على مستوى الجمهورية، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

كما سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، 150 شهادة «أمان المصريين»، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتأمين على كافة فئات المجتمع خاصة العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، إلى عدد من العمال غير المنتظمة بالمحافظة.

كما سلم الوزير والمحافظ، خلال فعاليات مبادرة «مصر بكم أجمل» لذوي الاحتياجات الخاصة بمقر مديرية القوى العاملة في بورسعيد، 50 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، و30 شهادة تخرج تدريب مهني بمجالات الملابس الجاهزة، وصيانة الدش والمحمول.

كما افتتح وزير القوى العاملة، في بداية ختام زيارته السابقة لبورسعيد قاعات جديدة بمديرية بورسعيد، وذلك بعد تطويرها، كما افتتح فعاليات مبادرة «مصر بكم أجمل» لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم ملتقى التوظيف الأول لجامعة بورسعيد الذى أقيم بالمركز الثقافي وطالب الوزير الشركات المشاركة بالتعاون مع القوي العاملة.

وأكد سعفان، أن القوى العاملة ببورسعيد تملك من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على تأهيل الشباب لسوق العمل ثم أنهى الزيارة بتوقيع مع الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، بروتوكولي تعاون مشترك بين الوزارة والجامعة، في مجالي تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر والسلامة والصحة المهنية بين الشباب.

وأوضح أن ذلك يأتي من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير مناخ حياة آمنة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة في مجالي السلامة وتطوير ودعم ثقافة العمل الحر لدى الشباب من الطلبة وخريجي الجامعات، والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، وأهمية التدريب المهني والتدريب التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة.