وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مصنع إنتاج إطارات السيارات

أجرى محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولة تفقدية داخل مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات لمتابعة مستجدات العمل داخل المصنع ومعدلات الإنتاج، والوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمصنع رافقه خلالها واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، و اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية، وإبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة المصنع.

يأتي ذلك في إطار زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة بورسعيد اليوم الأحد، واستمع وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد لشرح موجز عن آخر تطورات العمل داخل المصنع، والذى حقق معدلات إنتاجية عالية وساهم فى دعم الاقتصاد المحلى من خلال التصدير لعدد من البلدان خارج مصر ، وتابع الوزير يرافقه المحافظ مراحل العمل والإنتاج ، مستمعا لشرح عن مراحل إنتاج إطارات السيارات داخل المصنع . وأشاد وزير القوى العاملة بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع إطارات السيارات والذى يعتبر من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد ، مؤكدا على دعمه للكيانات الصناعية التى تساهم فى رفع اسم مصر عاليا و توفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.