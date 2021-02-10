صرف المرحلة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة الأحد المقبل

بدأ العد التنازلي، لصرف المنحة الرئاسية لـ العمالة غير المنتظمة المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد 19».

وكشفت مصادر باللجنة العليا، لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، في تصريحات لـ«الوطن»، أن صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة من المنحة الرئاسية، الأحد المقبل، وقيمتها 500 جنيه، ليصبح إجمالي ما صرف العامل غير المنتظم من هذه المنحة 1500 جنيه في المرحلة الثانية، فضلا عن مثلهم في الأولى، التي بدأ صرفها في يونيه 2020، ليبلغ إجمالي ما حصلت عليه العمالة غير المنتظمة من المرحلتين 3000 جنيه، صرفت على 6 دفعات.

اللجنة المختصة بتنقية وتحديث بيانات الدفعة الأخيرة انتهت من 90% من فحص البيانات وتدقيقها

وأوضحت المصادر أن اللجنة المختصة بتنقية وتحديث بيانات الدفعة الأخيرة انتهت من 90% من فحص البيانات وتدقيقها؛ لحذف الذين خرجوا عن الشروط والقواعد التي وضعت من اجل صرف المنحة.

وأشارت المصادر، إلى أن صرف المنحة سيكون متاحا للعمالة غير المنتظمة في جميع محافظات الجمهورية الـ27، لمدة 5 أيام، حتى الخميس 18 فبراير، على أن تحدد مواعيد أخرى للصرف للمتخلفين.

ولفتت المصادر، إلى أن اللجنة المختصة ستقوم بداية من السبت المقبل، بإرسال رسائل نصية قصيرة «sms»، للعمالة غير المنتظمة المستحقة؛ إذ سيتم تقسيم المستفيدين إلى شرائح، لمنع التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، منوهة إلى أن هناك أكثر من 14 ألف منها في جميع المحافظات، ستكون جاهزة لصرف المبالغ المستحقة.

ونوهت المصادر، إلى أن بوابة الشكاوى الحكومية بمركز المعلومات بمجلس الوزراء جاهزة على مدار 24 ساعة يوميا لاستقبال الشكاوى الخاصة بصرف العمالة غير المنتظمة.

ومن المقرر، بحسب المصادر، أن يصرف المنحة حوالي 1.6 مليون عامل غير منتظم، على مستوى محافظات الجمهورية.