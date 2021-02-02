كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة قبل صرف الدفعة الأخيرة

في إطار مساعدة الناس لمواجهة الفيروس المستجد، كشفت مصادر باللجنة العليا لإدارة أزمة كورنا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد صرف الدفعة السادسة والأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة.

وقالت المصادر في حديثها لـ«الوطن»، إن عملية تنقية وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة المستحقة للدفعة السادسة والأخيرة لمنحة الـ500 جنيه، سيتم الانتهاء منها يوم الخميس، 11 فبراير الجاري، على أن تبدأ عملية صرف المنحة يوم الأحد 14 من الشهر ذاته.

وأشارت المصادر إلى أن الصرف سيكون متاحا للعمالة غير المنتظمة في جميع محافظات الجمهورية الـ27، لمدة 5 أيام، حتى يوم الخميس 18 فبراير.

وفي السطور التالية نعرض كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، وطرق الحصول عليها:

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

- تسجيل الدخول على رابط وزارة القوي العاملة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

- انقر على خيار منحة العمالة غير المنتظمة.

- ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة منك «رقم القومي والاسم رباعي».

- ثم اضغط على استعلام.

- ويمكنك الاستعلام أيضا عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي على رقم 142، وستتلقى رسالة بالرد عن أحقية المواطن في المنحة أم لا.

- كما يمكن الاتصال على رقم 142 للاستفسار مجانا عن منحة العمالة غير المنتظمة.

وإذا كان المواطن يستحق هذه المنحة يجرى إبلاغه بميعاد صرف المنحة والفرع الذي يمكن صرفها من خلاله، سواء من مكاتب البريد أو فروع البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر أو البنك الزراعي المصري، أو المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول.

وخوفا من تفشي فيروس كورونا، طالب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستفيدين بمنحة العمالة غير المنتظمة، بعدم الذهاب لمنافذ الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على هواتفهم المحمولة، تفيد بتوجههم في ميعاد محدد لصرف المنحة، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتصل الرسالة النصية من رقم 2030 فقط، لتدل على أنك مستحق، ويحدد لك ميعاد التوجه لأقرب مكتب بريد تابع له، لتسلم المنحة ولمدة 3 أشهر.