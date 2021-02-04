شهادة ميلاد وبطاقة.. المستندات اللازمة للتأمين على العمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تشكيل لجنة لإعداد استراتيجية لرعاية العمالة غير المنتظمة، برئاسة الوزارة، مشيرة إلى أنه يتم العمل مع وزارة التخطيط على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.

إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وأكدت الوزيرة، حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وإعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أنه يتم وضع خارطة الطريق لمد برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

من جانبها، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم التأمين على العمالة غير المنتظمة كالتالي:

- تقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج المرفق هنا إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه، مرفقا به المستندات التالية:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقا للنموذج رقم (4) المرفق هنا.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

وفى سياق مختلف، تواصل الهيئة القومية للتأمنيات الاجتماعية صرف معاشات شهر فبراير، للشريحة الثانية، الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه، البالغ عددهم نحو 2 مليون و400 ألف مواطن.

فيما تستأنف الشريحة الثالثة الذين يتقاضون أعلى من 2000 جنيه، صرف معاشاتهم، يومي الأحد والاثنين المقبلين.