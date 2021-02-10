مصنع «200 الحربي» يحصل على الاعتماد عن أكواد «u&r» من «Asme»

نجح مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «200 الحربي»، في الحصول على الاعتماد عن أكواد «u&r» من منظمة «Asme»، وهي جمعية أمريكية متخصصة في مجال الهندسة الميكانيكية والغلايات والمراجل البخارية، وهو الكود والمعيار الدولي المستخدم في تصنيع أوعية الضغط والغلايات، ويعرف باسم «ASME Boiler and Pressure»، والذي يتيح للمصنع الدخول بقوة في مجال صناعة وإصلاح وصيانة أوعية الضغط والغلايات بمختلف أنواعها.

جاء ذلك في إطار وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركاتها ووحداتها التابعة على التطوير الدائم لمواكبة كل ماهو جديد في عالم الصناعة.

وتقديرًا لهذا النجاح، كرمرفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، فريق العمل المشارك في حصول المصنع على هذا الاعتماد وهم: أيمن محمد أحمد رئيس قطاعات الجودهة، شوقي الحلو رئيس قطاع هندسة الجودة، حسام فكري، كريم عبدالعزيز، فني لحام مينا ماهر إسحق، فني لحام، عبدالمنعم قطب، فني لحام، طارق السيد عواد، فني براد، سيد علي عبده، وفني براد، عبد الرحمن محمد عبدالرحمن.

وحضر التكريم، المهندس ماجد جمال الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء أحمد أمين أحمد، وسعيد شافعي رئيس اللجنة النقابية، ورؤساء القطاعات وعدد من العاملين الممثلين لكل القطاعات بالشركة، والتزم الحضور بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر، أنَّ الجمعية الأمريكية التي منحت المصنع هذا الاعتماد قد تأسست في عام 1880 إثر حوادث انفجار متعددة لغلايات البخار، وقد انشآت الجمعية في عام 1911، لجنة الغرض منها تحديد مواصفات إنتاج الغلايات والمراجل البخارية والسفن وأوعية الضغط.