إنجازات وزارة الإنتاج الحربي في 2020: في كل مجال بصمة

تحقيقاً لرؤية وزارة الإنتاج الحربي بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة، وحريصة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، تم عمل خطة استراتيجية للتطوير لتعظيم الاستفادة من الطاقات غير المستغلة وتوفير المواد الخام في التوقيتات المناسبة مع رفع المستوي الفني والتأهيل المناسب لعناصر الإدارة والعمالة.

وتهدف من خلال هذا التطوير إلى تلبية احتياجات القوات المسلحة في الفترة من 2020 وحتى 2025، وإنتاج فائض للتصدير في الفترة من 2025 وحتى 2030، مع وضع خطة لتطوير إنتاج الأسلحة والمعدات والأجهزة الإلكترونية.

وترتكز الخطة الاستراتيجية للتطوير على زيادة الإنتاج من خلال تعميق التصنيع المحلي، وزيادة دور البحوث الفنية، التعاون مع الشركات العالمية، استكمال وتطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، وتأهيل الكوادر البشرية بالتدريب الفني التخصصي وتغيير الثقافة وبناء القدرات.

وحققت وزارة الإنتاج الحربى العديد من الإنجازات في مجال الذخائر والأسلحة والمركبات المدرعة بالمشاركة مع الجهات البحثية بالقوات المسلحة، لتطوير وإنتاج أنظمة جديدة من الأسلحة والذخائر والمعدات.

كما حرصت الوزارة على إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحربي من خلال المشروعات الاستثمارية، ومن هذه المشروعات:

1- مشروع إنتاج الذخائر الثقيلة بمصنع 99 الحربي.

2- تطوير خطوط الإنتاج الرئيسية لتشغيل الصلب المدرع بمصنع 200 الحربي.

3- إنشاء خط تجميع «الرشاش المتعدد - البندقية الآلية»، وإنشاء مصانع إنتاج ذخيرة بمصنع 300 الحربي.

4- تحديث خط إنتاج الخرطوش بأعيرة مختلفة بمصنع 10 الحربي.

كما تم الاستفادة من فائض الطاقات بشركات الإنتاج الحربي لتنفيذ عدد 121 مشروعا لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة في الدولة بقيمة إجمالية 2.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020، أهمها:

1- تم رفع كفاءة قناطر إسنا، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وكذا جارٍ تأهيل منظومة حقن السيليكات للسد العالي.

2- منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وجاري استكمال المنظومة في باقي محافظات الجمهورية.

3- تصنيع وإنتاج العدادات «كهرباء – مياه – غاز» مسبقة الدفع والذكية.

4- إنشاء ورصف وتمهيد الطرق بمختلف المحافظات.

5- إنشاء محطات معالجة وتنقية المياه .

6- تصنيع وإنتاج كونتينرات مجهزة لصالح مشروعات تشغيل الشباب.

7- تجميع وتركيب عدد 100 فصل تعليمي متنقل ومخطط تصنيع باقي الفصول لوزارة التربية والتعليم بمصنع 200 الحربي والتي يبلغ عددها 2600 فصل.

بجانب إنشاء 6 شركات وخطوط إنتاج جديدة خلال العام المالي 2019/2020 بالتعاون مع الشركات العالمية.

1- شركة أبوزعبل لخدمات التخريم.

2- شركة هليوبيسان لموانع التسرب.

3- شركة النجيل الصناعى Ever Green.

4- شركة المعصرة «جاز مترو» لإنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع والذكية.

5- خط إنتاج عدادات المياه الميكانيكية ومسبوقة الدفع.

6- خط إنتاج البطاريات الحامضية بمصنع 270 الحربي.

وفى إطار تطوير خطوط الإنتاج وإستغلال فائض الطاقة الإنتاجية جاري العمل على مشروع إنشاء مجمع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وإنشاء شركة لصناعة مواسير مياه الشرب والصرف من البولى إيثيلين عالى الكثافة، وإنشاء شركة لإنتاج الأسطوانات المتطورة للغاز الطبيعى، وشركة أسترو للفلاتر لإنتاج فلاتر الهواء لمحطات الكهرباء، ومصنع لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية، ومصنع لإنتاج إطارات السيارات، وشركة «آي دي دبليو تي للتحلية ومعالجة المياه» لتصنيع محطات معالجة وتحلية المياه، وخط إنتاج المعدات الثقيلة «اللوادر والهراس والكلارك»، وخط إنتاج الجرارات الزراعية، وخط إنتاج محركات الديزل، وخط إنتاج المعدات والآلات الزراعية، وخط لإنتاج أجهزة القياس الطبية ، وإنتاج اللودر المصري LD-900.

واتخذت الوزارة عدد من الخطوات فى مجال إعادة الهيكلة واستحداث قطاعات جديدة، جاءت كالتالي:

- استحداث قطاع الهندسة الصناعية لرفع مستوى العمالة ما يتيح استغلال العامل الواحد في أكثر من مجال، رفع كفاءة الآلات وخطوط الإنتاج والاستخدام الأمثل لها لرفع مستوى جودة الإنتاج واستغلال الطاقة الفائضة لانتاج منتجات جديدة، وضع خطط لتوفير وشراء الخامات وبأقل الأسعار مما ينتج عنه خفض تكاليف الإنتاج، الاهتمام بخفض عنصر الزمن اللازم للتصنيع بما يتيح خفض التكلفة ورفع معدلات الإنتاج.

- استحداث قطاع سلاسل الإمداد بهدف التكامل بين إدارة الطلب وإدارة الإمداد، وتخطيط المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وعدد الإنتاج وقطع غيار الماكينات، مع مراعاة مستوى المخزون ومراعاة حد الطلب وتخطيط الإنتاج مقارنة بالطاقة الإنتاجية والبرنامج التسويقي.

- التدبير المركزي من خلال نظام مشتريات مركزي محلي وخارجي لتدبير مجمع لمستلزمات الإنتاج متبوع بتخطيط ومتابعة لمنظومة الشحن والتوصيل.

- منظومة التكويد الذى يعد حجر الزاوية لقيام قطاع فعال لسلاسل الإمداد ويتمثل فى تكويد المواد الخام والمنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية بالإضافة إلى تكويد المعدات وقطع الغيار.

- تأهيل الشركات فى مجال إدارة الجودة حيث تم حصول 16 شركة على شهادات نظام إدارة الجودة «ISO 9001/2015»، وتم تأهيل 4 شركات «م/9، م/45، م/144، م/270» في مجال الصناعات المغذية للسيارات على التوافق مع المواصفة القياسية الدولية «IATF 16949»، وتم حصول شركة «م/9» على شهادة نظام إدارة كفاءة الطاقة طبقاً للمواصفة القياسية «ISO 50001/1820».

- مشروع كايزن حيث تم تنفيذ 430 مشروع تحسين بالشركات تهدف الي تقليل الهالك والتالف والتشغيل الأمثل للماكينات والمعدات، وكذلك تطوير المنتجات النهائية.

- مشروع لتطوير منظومة فحص الواردات وتقييم الموردين للشركات الصناعية.

- تم اعتماد معملين بمركز التميز العلمي والتكنولوجي للتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية الدولية «أيزو 17025»، وتم تحديث 343 مواصفة عن طريق التنسيق والتعاون بين الشركات فى مجال الإختبار والمعايرة بهدف تحسين التنافسية لجودة المنتجات طبقاً لأحدث المعايير.

- اختيار الكوادر والخبرات حيث تم إستحداث آلية لاختيار الكوادر البشرية المتميزة لإستكمال الهيكل الوظيفى بالهيئة والشركات لسد الوظائف الشاغرة والتغلب على المصاعب التي تواجه الشركات والارتقاء بالمستوى مع مراعاة الشفافية الكاملة.

- تطوير منظومة التسويق والمعارض من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء المتخصصين في مجال التسويق والمعارض من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتطوير العمل بمنظومة التسويق والمعارض للإنتاج الحربي.

- تطوير برامج التدريب بالإنتاج الحربي من خلال الاستعانة بالجهات المتخصصة، وجذب الخبرات، ونقل نظام تطوير نظم تحديد الاحتياجات التدريبية، وربط التدريب بجدارات العاملين، وتطوير برامج التأهيل للقيادة، والتركيز على التدريب أثناء العمل OJT والتدريب الفني التخصصي.

كما تم تأهيل العاملين بالإنتاج الحربى فى مختلف المجالات الوظيفية خلال العام التدريبى 2019-2020 بإجمالى 3048 عامل فى مجالات «السلامة والصحة المهنية – الجودة – المحاسبة والإدارة – التأهيل الفنى – التأهيل للترقي».

- العمل على تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوعية القيادات وتدريب العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتوعية العاملين بالانتاج والمجالات الأخرى وتغيير ثقافة العمال.

- تأهيل العاملين للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال تأهيل عدد 590 عاملًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمهيداً للانتقال للعاصمة الادارية، وجارٍ التأهيل لباقى العاملين خلال الفترة القادمة.

- تمكين الشباب بالتعاون مع جهات التدريب الوطنية بالدولة لتأهيل القيادات الشابة حيث تم تأهيل 278 عاملا من القيادات الشابة لتولي المناصب القيادية.

- تطوير الأداء عن طريق تنفيذ مشروعات للتحول الرقمى من خلال لجنة تنمية الصناعات الرقمية وعضوية تحالف التحول الرقمى، فقد تم تنفيذ مشروعات تمس المواطن «السلع التموينية - الحيازة الزراعية - التأمين الصحى - التتبع الدوائى - الحجر الزراعي».

- تنفيذ المشروعات البحثية الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي للأسلحة والذخيرة، وتطويرها، وكذا تحويل مخرجات المشروعات البحثية في مجالات معالجة وتحلية المياه إلى الصناعة.

وقد بلغت إيرادات النشاط عن العام المالى 2019-2020 مبلغ 15.5 مليار جنيه بزيادة 2.3 مليار جنيه عن العام السابق.

وقد اهتمت الوزارة بمشاركة الدولة فى مواجهة جائحة كورونا من خلال إقامة خطوط جديدة لإنتاج الكمامات بأنواعها وبوابات التعقيم والمطهرات.

كما حققت الوزارة العديد من الإنجازات في مجال دعم التعليم العالي في مصر حيث تم تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة في مجالات هندسة ميكاترونكس.

كما تم الحصول علي موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبدء في إعداد ملف الإنشاء للجامعة الأهلية تحت مسمى «الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا» بوزارة الإنتاج الحربي.

واهتمت الأكاديمية ببدء تطبيق عدد من المشروعات البحثية من منطلق الإهتمام بالبحث العلمي بالأكاديمية ، ومن أمثلة ذلك مشروع «تصميم وتنفيذ جهاز لإستخراج مياه صالحة للشرب من الهواء الجوي»، والبدء في مشروع تصميم وتنفيذ نموذج بحثي لسيارة كهربائية ذكية من خلال تطبيق التصميم المفاهيمي والأساليب الحديثة في التصميم الهندسي.

كما تم تنظيم المؤتمر الدولي 46 لرابطة علماء مصر في شمال أمريكا وكندا AEAS بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

كما تم تنفيذ خطة تدريب كوادر الإنتاج الحربي للعام التدريبي 2019/2020 داخل وخارج قطاع التدريب، بواقع 288 برنامجا مقدّما إلى 6875 متدربا، إلى جانب تنفيذ خطة تدريب كوادر الإنتاج الحربي للعام التدريبي 2020/2021 بالربع الأول داخل وخارج قطاع التدريب بإجمالي 74 برنامجا لعدد 1429 متدربا.

وفي مجال خدمة المجتمع المدني تم تفعيل بروتوكول التعاون بين قطاع التدريب و مؤسسة مصر الخير وتم تدريب عدد من العاملين فى هذا المجال.

كما تم تدريب عدد من المتدربين لصالح شركة بتروجيت للخدمات البترولية في مجال الـ CNC، وتدريب عدد من المتدربين لصالح شركة GIT الدولية وذلك في مجالات فنية مختلفة.

وتم التعاون مع معهدى اللغات ونظم المعلومات بالقوات المسلحة لإنشاء فصول للغات والحاسب بقطاع التدريب بالسلام وحلوان لخدمة أهالى المنطقتين وعدم الانتقال لمقرى المعهدين.

تطوير المركز الطبي التخصصي لتقديم الخدمة الطبية اللائقة للعاملين بالإنتاج الحربى وأسرهم، وتم العمل على رفع كفاءة وتوسعة وتطوير وحدة الغسيل الكلوى وتزويدها بـ 14 ماكينة و14 كرسيا لزيادة الطاقة الاستيعابية من 16 ماكينة إلى 30 ماكينة بالإضافة إلى عدد 2 ماكينة بالرعاية المركزة، إلى جانب افتتاح وحدة صحة المرأة، وافتتاح وحدة مستقلة لأشعة الرنين المغناطيسى 1.5 تسلا، وافتتاح وحدة التعقيم المركزي، وكذا رفع كفاءة وحدة المبتسريين «12 حضانة»، ورفع كفاءة وتطوير وحدة الطوارئ.