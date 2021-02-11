بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير الاثنين المقبل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف دعم شهر فبراير 2021 لمستفيدى تكافل وكرامة، بدءا من الاثنين المقبل؛ إذ يتم الصرف لنحو مليونا و224 ألفا و225 شخصا من مستفيدي «كرامة»، و2 مليونا و85 ألفا و375 لمستفيدي «تكافل».

وأكّدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع المحافظات ومكاتب البريد، خلال صرف الدعم النقدي، مشيرة إلى أنه يتمّ التنسيق مع المحافظين، ومديري مديريات التضامن.

«التضامن» تستهدف الوصول لـ4 ملايين أسرة

ولفتت نيفين القباج، إلى أن برامج الدعم النقدي تغطي 3 ملايين و800 ألف أسرة، مشيرة إلى الوزارة تستهدف الوصول لـ4 ملايين.

وأوضحت الوزيرة، أن 44% من أسر تكافل وكرامة من الشباب، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لاستعابهم في سوق العمل، كما سيتم التوسع في برامج الأيتام؛ إذ تضم «التضامن» جميع الأيتام تحت برنامج «كرامة».

20 مليار جنيه موازنة الشئون الاجتماعية

وأكدت نيفين القباج، أن موازنة الوزارة الخاصة بالشؤون الاجتماعية تبلغ 20 مليار جنيه، يخصص منها 18.5 مليار جنيه للدعم النقدي، لافتة إلى أن هناك جزءا مخصصا أيضا لتوفير مشروعات للعمالة غير المنتظمة، من بينها فئات مختلفة، منها الصيادين، وعمال تدوير القمامة وغيرها.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه سيتمّ متابعة سير عملية صرف دعم تكافل وكرامة، والتأكيد على منع أي تزاحم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وإعطاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

إطلاق مركز استقبال الشكاوى والتظلمات

وشددت وزيرة التضامن، على أنه يتم ميكنة منظومة التظلمات، وتدريب أكثر من 11 ألف موظفا على منظومة التظلمات، إلى جانب إطلاق مركز استقبال الشكاوى والتظلمات بعد تحديثه بـ30 خط تليفون، إلى جانب استقبالها على بوابة شكاوى مجلس الوزراء، وتطبيق شكاوى الخط الساخن 19680.