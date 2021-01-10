«التضامن» تعلن صرف دعم «تكافل وكرامة» خلال أيام

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف دعم شهر يناير 2021 لمستفيدى تكافل وكرامة، خلال الأيام المقبلة، حيث يتم الصرف لنحو مليون و237 ألف و582 شخص من مستفيدي «كرامة»، و2 مليون و175 ألفًا و603 لمستفيدي «تكافل».

التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي

وأكّدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ غرفة العمليات تتواصل على مدار الساعة مع المحافظات ومكاتب البريد،خلال صرف المعاشات، مشيرة إلى أنَّه يتمّ التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي.

وأوضحت «القباج»، أنَّه سيتمّ متابعة سير عملية الصرف، والتدخل حال حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وإعطاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

18.5 مليار جنيه موازنة «تكافل وكرامة»

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنَّ هناك نحو 14 مليونًا و200 ألف شخص مستفيد من برامج الدعم النقدي، بخلاف 8 ملايين و400 ألف مسجلين على قاعدة البيانات، مشيرة إلى أنَّه خلال جائحة كورونا، تمّ زيادة 411 ألف أسرة تمّ زيادتهم على «تكافل وكرامة»، مؤكدة أنَّ موازنة العام المالي 2019-2020 لتكافل وكرامة بلغت 18.5 مليار جنيه.

شروط الحصول على «تكافل وكرامة»

- ألا يكون الزوج أو الزوجة، أو المسن يعمل بالحكومة أو القطاع العام، أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عامَا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

- تقديم كل المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج، أو الطلاق أو الوفاة، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.