نائب: توافق لجنة الإسكان حول بيان «الجزار» في البرلمان

أعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، توافق أعضاء اللجنة، حول الموافقة على بيان الوزير عاصم الجزار وزير الإسكان، وما عرضه أمام الجلسة العامة للبرلمان منذ أيام.

وكشف «حمودة»، عن أن اللجنة عقدت 12 اجتماعًا خلال الفترة الماضية، ناقشت خلالها برنامج وزارة الإسكان لكافة القطاعات التابعة للوزارة، وهي قطاعات الإسكان، والإسكان الاجتماعي، وهيئة التعاونيات، وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار النائب خلال اجتماع اللجنة اليوم إلى مناقشة برنامج الوزارة فيما يتعلق بنشاط هيئة التخطيط العمراني وصندوق تطوير العشوائيات والجهاز المركزي للتعمير، ثم ناقشت اليوم الأربعاء، هيئة المجتمعات العمرانية.

واستطرد: «تحدث خلال الاجتماعات سالفة الذكر ما يقرب من 69 عضوًا، قد لمست اللجنة من خلال عرض ممثلي الجهات سالفي الذكر مدى الجهد الذي يبذل وما زال يبذل، والذي ظهر جليًا من خلال حجم المشروعات التي تم تنفيذها إنهائها خلال العامين الماضيين، بل وتخطى التنفيذ التقديرات المتوقعة سواء زمنيًا أو ماليًا بالعديد من القطاعات، وكذلك البرامج الزمنية الموضوعة للمشروعات الجاري تنفيذها حاليا والذي أكد التنفيذيين الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة لها ونهوها.

ولفت «حمودة»، إلى أن اللجنة أثنت على النتائج الإيجابية التي ستتحقق من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» لتطوير المراكز والقرى والتي ستنقل الريف المصرى لأول مرة في تاريخ مصر المعاصر نقلة نوعية لم يشهدها الريف من قبل على مختلف المحاور، حيث سيتناول هذا المشروع تطوير وتحسين الخدمات كافة بالقرى، الأمر الذي سينهي معاناة ومشكلات ظلت لعقود طويلة.

وكشف «حمودة»، عن القرار النهائي بموافقة اللجنة على برنامج وزارة الإسكان، وذلك بعد استعراضها له، وستعد اللجنة تقريرًا في هذا الشأن، يعرض على المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس.