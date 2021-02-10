5 نصائح لأصحاب البطاقات التموينية لمنع التلاعب بحصص الخبز

قد يتعرض البعض من أصحاب البطاقات التموينية للتلاعب في حصص الخبز من قبل أصحاب المخابز، لذا تعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز النصائح التي يجب اتباعها حتى لا تتعرض للخداع عند صرف سلعك التموينية، بهدف الحفاظ على دعم الخبز المدعم، ومنع تهريب الدقيق وتوزيع الحصص بشكل عادل على المواطنين من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي، الذي شدد المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال، على عدم التهاون فيها، أو السماح بالتلاعب بحصص المواطنين، من الخبز والسلع التموينية.

نصائح لأصحاب البطاقات التموينية لعدم التلاعب بحصة الخبز

1- ابتعد عن ترك البطاقة الذكية لدى صاحب الخبز مثلما يفعل الكثيرين؛ إذ أن هذا الأمر يدع مجالا للتلاعب من قبل أصحاب المخابز، وسرقة حصص الخبز دون علم المواطن.

2- يجب أن يحصل المواطن على إيصال صرف حصة الخبز من الماكينة، وعليه مراجعة الحصة التي صرفت، والتأكد من تسجيل عدد الأرغفة دون زيادة أو نقصان.

3- عند مشاهدة مخالفة أو التعرض للخداع عليك الإبلاغ عن أي تلاعب في أي خدمة من قبل المخابز أو بقالي التموين، على أرقام 27920208، وهو الخاص بمباحث التموين، أو الاتصال على رقم 19468، الخاص بشكاوى وزارة التموين، تابع لمباحث الوزارة.

4- لا توافق على صرف سلعك والخبز دون الحصول على إيصال؛ لأنه هو الضامن الوحيد بينك وصاحب المخبز، بأنه سجل عدد الأرغفة التي حصلت عليها بالضبط دون زيادة.

5- حاول بقدر الإمكان أن تنتظم في شراء حصصك، فإذا لم تنتظم عددًا من الأيام يتراكم هذا العدد وتستطيع أن تشتريه كله؛ فإذا عدت للشراء واشتريت منه جزءًا تركك للبطاقة يعطي فرصة لصاحب المخبز التلاعب بحقوقك.