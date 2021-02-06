عقوبات ترك البطاقات التموينية لدى الجمعيات الاستهلاكية.. تصل للشطب

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على حاملي البطاقات التموينية، بعدم ترك بطاقتهم لدي الجمعيات الاستهلاكية والموزعين، أو البقالين في المحافظات والقرى، وذلك لوجود عدد كبير من البطاقات بحوزة الجمعيات الاستهلاكية أثناء تفتيش مفاجئ للجمعيات، حيث تقوم بعض الجمعيات باستغلال البطاقات بحوزتهم، وصرف السلع التموينية لغير أصحابها.

وأكدت وزارة التموين، أنه في حالة وجود بطاقة تموينية لدى التاجر سوف يتم حرمان الأسرة من الدعم التمويني والخبز نهائيا في تلك الحالة، وطالبت الوزارة من الأفراد بالتعامل الشخصي مع الخدمات التموينية المطروحة، سواء على بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية، أو وموقع دعم مصر.

ووجهت الوزارة رسائل عديدة للمواطنين، حرصا منها على تفادي حرمانهم من البطاقات التموينية، مشيرة إلى أنه مطلوب من كل مواطن الحفاظ على بطاقته التموينية من أجل أسرته، ومن هنا يتم التنبيه على أصحابها بعدم تركها لدى التجار التموينيين، أو أي فرع من أفرع جمعيتي؛ حتى لا تتعرض للشطب.

وحذرت بشكل قوي زعم بعض البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، والجمعيات الاستهلاكية، قدرتهم على استخراج بطاقات تموينية، وتأدية الخدمات التموينية من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، بالمخالفة لتعليمات الوزارة.

وأكدت على أن هناك حملات يومية من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، لاكتشاف تجميع وتخزين بقالين التموين لبطاقات التموين، مؤكدة حرمان الأسرة من الدعم التمويني والخبز نهائيا في تلك الحالة، مُطالبة الأفراد بالتعامل الشخصي مع الخدمات التموينية المطروحة على بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

ووجهت الوزارة رسالة، قائلة: إنه مطلوب من كل مواطن الحفاظ على بطاقته التموينية من أجل أسرته، ومن هنا يتم التنبيه على أصحابها بعدم تركها لدى التجار التموينيين، أو أي فرع من أفرع جمعيتي؛ حتى لا تتعرض للشطب.