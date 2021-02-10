الحكومة: تراجع في إصابات كورونا منذ الأسبوع الثالث ليناير

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن معدل الإصابة الأسبوعي يشهد تراجعا ملحوظا منذ الأسبوع الثالث من شهر يناير الماضي، كما أن معدل الوفيات يُظهر انخفاضا أيضا خلال نفس الفترة تقريبا.

واستعرضت وزيرة الصحة موقف توفير اللقاحات للأطقم الطبية، موضحة أنه تم توفير اللقاح لجميع الفرق الطبية الموجودة بكل من مستشفيات العزل والصدر والحميات، وأنه جار تعميم اللقاح على باقي الـ363 مستشفى المخصصين من قبل وزارة الصحة، كما تم إمداد 11 مستشفى جامعي باللقاح، فضلا عن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عرضت الوزيرة أيضا مقارنة لأعداد مرضى الأورام خلال الفترة من 2018 وحتى 2020، موضحة أنه تلاحظ انخفاض معدل الوفيات لمرضى الأورام في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2020 بمعدل 0.93% بالمقارنة بعام 2019، ولذلك فإن الاهتمام المكثف باستمرار مبادرات الكشف المبكر عن المرض مستمرة وقائمة لحماية المرضى من المضاعفات والحفاظ على معدل الانخفاض في معدل الوفيات.

زايد: وزارة الصحة دربت 79 ألف من أفراد قطاع الرعاية العلاجية لمواجهة كورونا

وفيما يتعلق بتدريب أفراد هيئة التمريض، دربت وزارة الصحة المصرية عددا يزيد على 79 ألفا من أفراد الهيئة بقطاع الرعاية العلاجية لمواجهة فيروس «كورونا»، أمّا بالنسبة لمتابعة حالات العزل المنزلي فإنه تتم المتابعة الدورية عن طريق أطباء الرعاية الأساسية، وفي حالة رغبة المريض في طلب خدمات الطوارئ، يتواصل عبر مركز الاتصال 105، أو إرسال رسالة إلى رقم 1440 وكتابة كلمة «عزل»، كما أشارت إلى منظومة متابعة الحالات الطارئة لمرضى «كورونا» في العزل المنزلي، من خلال الموقع الإلكتروني http://41.179.253.237/quarantine/Login حيث يتم التواصل مع الحالة ويتم إعطاؤها إرشادات طبية أو تحويلها لمستشفى إذا لزم الأمر، ويظهر على الموقع ما تم من إجراءات لمساعدة المريض.