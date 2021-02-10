«الصحة»: لن يحصل أي مواطن على جرعة كورونا إلا بعد التأكد من توفر أخرى

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستعد الفترة الحالية لبدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى اعتمادها على بيانات «100 مليون صحة»، لتحديد هذه الفئة، خاصة أنهم من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، لقلة مناعتهم، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الموقع الإلكتروني للتسجيل عليه للحصول على لقاح فيروس كورونا، جاهز للإطلاق، لكن أن الوزارة لن تطلقه إلا بعد التأكد تماما من توفير اللقاحات كاملة للمواطنين، مشددا أعلى نه لن يحصل أي مواطن على جرعة إلا بعد التأكد من توفير أخرى ثانية له.

وعن موقف مصر من اللقاحات، نوه المصدر، إلى وجود نوعين حتى الآن، الصيني واسترازنكا، وجاري استلام شحنات متتالية؛ إذ استلمت القاهرة الثالثة خلال الأيام الماضية، وسيتم الاستمرار في التسليم، حتى يونيو المقبل.

وأضاف المصدر، أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تدرس جيدا جميع اللقاحات التي تطرح في الأسواق العالمية، والتواصل مع الشركات الدوائية للحصول على التفاصيل كافة، الخاصة باللقاحات من حيث الميزات والأسعار وكيفية التخزين أن أمكن، والتجارب السريرية وعدد المشاركين فيها، وكذلك الدول وغيرها من العوامل: «اللقاحات آمنة ولن يحصل مواطن على لقاح دون التأكد من سلامته».

مدة التعافي من كورونا 10 ايام

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة، خروج 400 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133098 حالة حتى اليوم.