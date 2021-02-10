«العليا للفيروسات» تكشف تفاصيل لقاح سبوتنك: يتضمن جزءا من فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسيات بوزارة التعليم العالي، إن روسيا أعلنت عن إمداد مصر بلقاح سبوتنيك الروسي قريبا، لكن لم يتم تحديد موعد محدد حتى الآن لوصوله إلى مصر.

وأضاف رئيس لجنة الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لقاح كورونا الصيني عبارة عن فيروس مثبط، أي مقتول أو ميت ومصنوع بالطريقة التقليدية، أما لقاح سبوتنيك الروسي مثله مثل لقاح «أسترازينيكا» وهو عبارة عن نوع من فيروس غير مضر مضاف إليه جزء من البروتين الخاص بكورونا فيروس، وعندما يدخل الجهاز المناعي يعمل على تنشيط الجهاز المناعي لكي يخرج أجسام مضادة لكورونا.

وعن الفئة التي يمكنها الحصول على اللقاح، أوضح وزير الصحة الأسبق: «لقاح كورونا سواء الصيني أو سبوتنيك هناك فئات معينة يمكنها الحصول عليهما وفئات أخرى لا، حتى يصل اللقاح إلى مصر ستكون الصحة انتهت من تلقيح الفريق الطبي، وسيكون لقاح سبوتنيك متاحا للعامة».

وعن الكمية التي ستحصل عليها مصر من اللقاح، أكد رئيس لجنة الصحة، أن ذلك تحدده هيئة الشراء الموحد مع الجهات المعنية أو الشركات الأدوية التي ستستورده أو تصنعه في مصر، لافتا إلى أن الدولة أعلنت أنه بنهاية عام 2021، سيكون لدينا 100 مليون جرعة موجودة، أي تغطي 50 مليون شخص، لافتا إلى أن الإستراتيجية المتبعة في مصر والعالم كله، أن يكون 50% من الشعب تم تطعيمه باللقاح حتى تكون هناك مناعة كمناعة القطيع.

وكانت سفارة روسيا في مصر، أعلنت استعداد موسكو لتزويد مصر باللقاح الروسي «سبوتنيك V»، وتقديم التكنولوجيا الخاصة بتصنيعه إلى القاهرة حال موافقتها على ذلك.

يشار إلى أن هيئة الدواء المصرية، تدرس حاليا الإجراءات اللازمة لتسجيل لقاحين جديدين مضادين لكورونا للاستخدام الطارئ، الأول لشركة «أسترازينيكا»، والثاني «سبوتنيك V» الروسي.