وزيرة الصحة تستعرض جهود مواجهة كورونا وموقف توفير اللقاحات

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الوزارة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، فضلا عن أعداد الإصابات الجديدة، وإجمالي إصابات كورونا، والحالات التي تعافت، إضافة إلى عدد الوفيات.

تراجع ملحوظ في إصابات كورونا

وقالت الوزيرة، إنّ معدل الإصابة الأسبوعي يشهد تراجعا ملحوظا منذ الأسبوع الثالث من شهر يناير الماضي، كما أن معدل الوفيات يُظهر انخفاضا أيضا خلال نفس الفترة تقريبا، كما استعرضت موقف توفير اللقاحات للأطقم الطبية، موضحة أنّه جرى توفير اللقاح لجميع الفرق الطبية الموجودة بمستشفيات العزل والصدر والحميات، وجار تعميم اللقاح على باقي الـ363 مستشفى المٌخصصين من قبل وزارة الصحة، كما تم إمداد 11 مستشفى جامعي باللقاح، فضلا عن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

إهداء مصر 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني

وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أنّ الحكومة الصينية قررت إهداء مصر 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد؛ دعما لجهود الحكومة المصرية لمواجهة الجائحة.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية المٌقدمة للمواطنين، بالتوازي مع الخدمات المقدمة لرعاية مرضى كورونا، أشارت الوزيرة إلى أنّ إجمالي عدد المرضي الذين احتاجوا إلى تدخل جراحي بلغ 215.650 مريض خلال الفترة من مطلع مارس 2020 حتى 31 يناير الماضي، في تخصصات: القسطرة المخية، والقسطرة الطرفية، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة قوقعة الأذن، وجراحة المخ والأعصاب، والقسطرة القلبية، والمخ والأعصاب، والقلب المفتوح، والعظام، والرمد، والأورام، إضافة إلى نحو 14 ألف مريض حصلوا على علاج دوائي كبديل عن الإجراء الجراحي، ما يمثل نحو 33% من إجمالي الحالات منذ بدء مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في يوليو 2018.

فحص 5 ملايين سيدة ضمن البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة

في سياق آخر، لفتت الوزيرة إلى فحص 5 ملايين سيدة حتى الآن خلال فترة جائحة كورورنا، ضمن البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة، مشيرة إلى استكمال العمل بالمبادرة رغم استمرار الجائحة والتحديات المصاحبة لها، لخطورة تبعيات التوقف من تأخر اكتشاف المرض وتدهور الحالة المرضية للمرضى الذي يؤثر على معدلات الشفاء.

انخفاض معدل وفيات مرضى الأورام

وخلال الاجتماع، عرضت الوزيرة مقارنة لأعداد مرضى الأورام في الفترة من 2018 وحتى 2020، موضحة أنّه تلاحظ انخفاض معدل الوفيات لمرضى الأورام في الأشهر الـ6 الأخيرة من عام 2020 بمعدل 0.93 % مقارنة بعام 2019، ولذلك فالاهتمام المكثف باستمرار مبادرات الكشف المبكر عن المرض مستمرة وقائمة لحماية المرضى من المضاعفات والحفاظ على معدل الانخفاض في معدل الوفيات.

وفيما يتعلق بتدريب أفراد هيئة التمريض، درّبت وزارة الصحة المصرية أكثر من 79 ألفا من أفراد الهيئة بقطاع الرعاية العلاجية لمواجهة فيروس كورونا، وبالنسبة لمتابعة حالات العزل المنزلي تتم المتابعة الدورية عن طريق اطباء الرعاية الاساسية، وحال رغبة المريض في طلب خدمات الطوارئ، يتواصل عبر مركز الاتصال 105، أو إرسال رسالة إلى رقم 1440 وكتابة كلمة (عزل).

منظومة متابعة مرضى كورونا في العزل المنزلي

وأشارت إلى منظومة متابعة الحالات الطارئة لمرضى كورونا في العزل المنزلي، من خلال الموقع الإلكتروني http://41.179.253.237/quarantine/Login، حيث يتم التواصل مع الحالة ويتم اعطاؤها ارشادات طبية أو تحويلها لمستشفى إذا لزم الأمر، ويظهر على الموقع ما تم من إجراءات لمساعدة المريض.